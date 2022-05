Basquet Coruña, el objetivo debe ser evitar al Basquet Girona de Marc Gasol

La penúltima jornada de la liga regular, disputada íntegramente el pasado viernes, solo aclaró un par de aspectos respecto al desenlace: el ascenso directo del Granada y los tres puestos que van a continuación.



El Leyma Basquet Coruña, con su trabajadísima victoria contra el Castelló (78-74), no se movió del lugar en que estaba, el séptimo. Y no se moverá mucho más, puesto que como máximo puede aspirar es a la sexta plaza, y los que tiene por debajo ya no lo pueden rebasar.



Y no sería mal negocio que lo consiguiera, ya que el rival del séptimo clasificado sera sí o sí el temible Basquet Girona de Marc Gasol, mientras que el del sexto será o el Palencia o el Oviedo. El equipo castellano se asegura el quinto ganando en Azpeitia o perdiendo y que también caiga el carbayón.



Para que los de Sergio García escalen esa sobre el papel interesante posición tienen que ocurrir dos cosas: ganar en Almansa y que el Oviedo pierda en la cancha de un Estudiantes con la condición de primer cabeza de serie de los playoffs ya asegurado.









Cuádruple empate





Lo que no es seguro, aunque se antoja altamente improbable, es un cuádruple empate final a 20 victorias entre el Girona, el Palencia, el Oviedo y el Leyma. En este caso llevaría las de ganar el equipo catalán, que presenta un balance de 5-1 contra los otros tres. La novedad sería que el Oviedo (4-2) acabaría en la quinta posición. El Leyma (2-4) lo haría sexto y el Palencia (2-4) caería hasta el séptimo lugar.



Un Almansa que, dicho sea de paso, no tiene la permanencia cerrada. Básicamente necesita vencer a los naranjas. En caso de derrota, que también pierda el CB Prat ante el colista Peñas Huesca. Si cede ante el Leyma y vencen el cuadro catalán y el vasco, los de Rubén Perelló serán de LEB Plata.



El conjunto albaceteño es el que ha conseguido la segunda victoria más amplia de la temporada en Riazor. Lo hizo el 23 de enero, por 79-95. Solo el Girona, el dos meses después, ganó por más margen en el coliseo naranja (72-96).



El sorprendente Força Lleida también confirmó su tercera posición, que le cruzará o con el Cáceres o con el Castelló o con el resucitado Real Valladolid: acumula media docenas de victorias seguidas.



El equipo extremeño ocupa actualmente la octava posición, pero la perderá si cae en casa ante el flamante ascendido y el conjunto levantino supera como local al Gipuzkoa. El cuadro pucelano tiene que ganar en la pista del descendido Palma y que el donostiarra lo haga en Castelló. Si además pierde el Cáceres, el Valladolid acabará octavo.



Esto es todo lo habrá en juego en la jornada 34. Que no es poco pero que pudo haber sido más sin la derrota del Leyma en la pista del Prat (83-79) en la antepenúltima fecha. De haber ganado, los de Sergio García seguirían optando a la cuarta plaza.