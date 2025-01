El Básquet Coruña sigue peinando el mercado a la caza de un recambio para Figueroa

Pablo de Amallo, nuevo presidente del Básquet Coruña, destacó en su primera rueda de prensa que el club naranja sigue trabajando para cubrir la salida de LJ Figueroa, en principio el único fichaje que se va a hacer, aunque sin descartas otras opciones.



El sustituto de Roberto Cibeira comenzó recordando los objetivos."Nuestro principal reto es mantener la categoría, estamos peleando por ello y de momento nos vamos salvando", dijo.



"El segundo objetivo es que queremos afrontar la ampliación de capital que nos impone el CSD de en torno a los 2.300.000 euros. Estamos intentando que la mayor parte de la suscripción la cubran los abonados, para que el club sea de ellos", agregó.



"El tercero es la mejora en las infraestructuras deportivas del club, tenemos muchos problemas deportivos relacionados con el uso de la pista. El Ayuntamiento nos ha hecho un gran favor cediéndonos el Coliseum para jugar pero tenemos muchas interferencias con conciertos... Vamos a intentar mejorar las instalaciones del equipo profesional y de los equipos base", subrayó.



"Como cuarto objetivo nos proponemos mejorar la cantera; tenemos entre 700 y 800 chavales jugando en todas las categorías, masculinas y femeninas, pero queremos tener una fuente de nutrir a los equipos con gente de la zona".



En cuanto a los posibles fichajes, De Amallo expresó que "el proceso de reforzar la plantilla sigue adelante, la entrada de algún jugador está complicada, el mercado está difícil pero tenemos abiertos todos los frentes buscando refuerzos, la idea es cubrir inicialmente la salida de Figueroa. Evidentemente hay que ir cambiando fichas, pero aunque no descartamos un '5', vamos a ver cómo evoluciona Lima antes de dar ese paso".



De Amallo no se mostró excesivamente preocupado porque el equipo esté tan cerca de los puestos de descenso. "Está muy apretado. Estamos tranquilos, tenemos que jugar nuestra liga, que no es ganarle al Valencia, que ojalá, porque sería un regalo de Reyes estupendo; con el Madrid ya sonó la flauta. Nuestra Liga son el Breogán, el Lleida, el Girona, el Granada... Le hemos ganado al Zaragoza. Tenemos que centrarnos en ella y estar tranquilos, porque estamos cumpliendo. Lo que venga a mayores será un éxito. Si nos hubiésemos puestos nervioso, habríamos ido al mercado a coger a cualquiera, pero no se trata de incorporar a alguien por incorporar. Si el mercado cuadra y es necesario, sí podríamos fichar a dos jugadores. El puesto de '3' nos gustaría tenerlo cubierto para el partido del Breogán [12 de enero]", puntualizó.



Por su parte, el director deportivo, Charlie Uzal, relató el adiós de Figueroa. "Nos dijo que no quería continuar, a pesar de que llegó con muchas expectativas y fue una de nuestras apuestas importantes. La idea es un cambio de cromos, un jugador que nos cubra las posiciones de '3' y de '4'; queremos tener repuesto en todas las posiciones, y en la que podemos estar debilitados ahora mismo es en la de '3'. Buscamos alguien polivalente, con tiro exterior, que ayude en el rebote y que pueda hacer las dos posiciones. LJ era determinante en el campo abierto y que podía jugar uno contra uno. Pero no estaba a gusto y la oferta de Grecia era muy buena; tener un jugador que no está a gusto no es bueno ni para él ni para nosotros. Hay que buscar lo mejor que encontremos en el mercado ", aseveró.



Uzal enfatizó en la dificultad que entraña actualmente el mercado. "Ahora mismo es muy complicado porque casi todos los jugadores interesantes están fichados. Los jugadores buscan equipos que jueguen Europa, porque es más visibilidad para ellos, o consolidados,y nosotros somos un recién ascendido y no somos la primera opción para muchos jugadores", subrayó el ex ala-pívot.



A la pregunta de si el club descarta fichar en otras posiciones, Uzal contestó que "el club siempre tiene que estar abierto al mercado, por cualquier contratiempo que pueda surgir, pero en este momento estamos centrados en la posición de '3'. Lima es un jugador muy importante, pero hasta se está cubriendo muy bien su ausencia con Goran y Atou".



Uzal confirmó que el club dejó pasar, por seguir confiando en Figueroa, una buena oportunidad de reforzarse con un jugador que le había interesado mucho el pasado verano. "Estaba entre nuestras tres primeras opciones. Cuando LJ dejó el equipo, nos pusimos en contacto con él, y estaba libre; el problema es que se decantó por la oferta de un equipo de EuroCup. Es el déficit de ser un equipo recién ascendido y que no juega en Europa".



El director deportivo no descarta que, en caso de no encontrar otro Figueroa, podría haber cambios en los roles de la plantilla. "Habría que hacer una reestructuración de cómo quiere jugar Epi, pero insisto en que estamos buscando un jugador que se acerque lo más posible" a las características del dominicano. "Que no aparece y nos surge la oportunidad de otro jugador que creemos que nos puede ayudar aun no siendo un tres-cuatro, Epi tendría que decidir si le cuadra a o no".



El vicepresidente, Miguel Valín, reconoció que "hay dificultades, pero el primer año en ACB es lo normal. Estamos a la expectativa de lo que sucede en el día a día, estamos poniendo todos los medios a disposición de Charlie, Epi y los técnicos para mejorar. Pero me gustaría destacar que el papel que están haciendo los técnicos y la plantilla es, visto con perspectiva, estupendo. Estamos encantandos con el rendimiento de todo el equipo, y tenemos plena confianza en lo que se va a hacer a partir de ahora. Queda mucha liga, tenemos la oportunidad de reforzarnos y vamos a intentar hacerlo lo antes posible, pero con cabeza".



Por último, De Amallo aclaró que en el presupuesto del equipo, que finalmente roza los cinco millones de euros, no hay un partida específica para fichajes sobre la marcha, pero enfatizó que "las cosas se hicieron muy bien en el pasado, que es otro objetivos que tenemos nosotros, la estabilidad presupuestaria absoluta, y ahora mismo tenemos cierto colchón para afrontar el gasto extra dos fichajes. Y nos hemos ahorrado, al ser una salida pactada, parte del salario de Figueroa", concluyó el presidente del Básquet Coruña.