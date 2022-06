Alba Merino se despide del Depor: "Creo que levantar la voz sigue molestando"

Alba Merino Sánchez (Guadiana del Caudillo, Badajoz, 15 de mayo de 1989) no seguirá formando parte del Deportivo Abanca la próxima temporada. La centrocampista, capitana del equipo coruñés en los últimos años, se despidió sorpresivamente de la entidad blanquiazul con un mensaje en redes sociales en el que afirmó que su deseo era renovar. "Quiero que quede claro que mi intención como cada año, siempre fue la de continuar aquí", relata la jugadora extremeña, que reconoce que "me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ni siquiera me han dado la opción".



Alba Merino recaló en el Deportivo Abanca en Segunda División en el verano del 2018. Fue clave en el ascenso a Primera Iberdrola y también fue importante en las dos campañas que el cuadro blanquiazul compitió en Primera Iberdrola. La mediapunta no pudo tener continuidad en este último curso en Reto Iberdrola debido a una operación de menisco y jugó sus último minutos con el Depor en la promoción de permanencia disputada en Riazor ante el Real Unión de Tenerife Tacuense.



Alba Merino asegura en su comunicado que fue David Villasuso quien le informó por teléfono de su salida "porque según él y la dirección deportiva, ya no soy importante en el equipo y creen que no voy a rendir de la misma manera que lo venía haciendo".



Una decisión que sorprende a la veterana futbolista, ya que cuenta que el propio Villasuso y Rocío Candal le trasladaron anteriormente que contaban con ella para la próxima temporada. "Por desgracia, creo que levantar la voz sigue molestando. Aún así, volvería a actuar de la misma manera una y mil veces más, siguiendo mis principios y valores", recalca Alba Merino en un mensaje de despedida que finaliza agradeciendo a todas las personas del club por "estos cuatro maravillosos años".



Comunicado íntegro de Alba Merino:

Hola deportivistas!





Siento comunicaros que separamos nuestros caminos la próxima temporada.

Los que me conocéis, sabéis realmente el sentimiento que tengo por este equipo, por esta ciudad y por esta afición. Aquí volví a disfrutar del fútbol y aquí volví a crecer deportivamente cuando pensé que no podría hacerlo más. Quiero que quede claro que mi intención como cada año, siempre fue la de continuar aquí. De hecho, pensé que la camiseta del Depor sería la última camiseta que defendería, pero lamentablemente no ha podido ser.





Mil gracias por todas las muestras de apoyo y cariño recibida por todos vosotros durante estos años. No encontraría palabras para describir a la afición del Depor. Es impresionante y qué afortunada me siento de haberlos podido disfrutar durante estos cuatro años. Gracias. Me voy con la conciencia muy muy muy tranquila, me he dejado todo dentro y fuera del terreno de juego y os puedo asegurar que he sentido y defendido esta camiseta y este escudo como si llevara aquí toda la vida.

Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ni siquiera me han dado la opción.



En la mañana del jueves pasado, se puso en contacto conmigo el director general del club, David Villasuso, para comunicarme mediante una llamada telefónica que no cuentan conmigo para la próxima temporada, porque según él y la dirección deportiva, ya no soy importante en el equipo y creen que no voy a rendir de la misma manera que lo venía haciendo. Esta misma persona, unos meses atrás me dijo hasta en dos ocasiones que podría estar en el club el tiempo que quisiera.



Una decisión que me sorprende bastante porque en una reunión con Rocío Candal hace prácticamente un mes, me dice que cuentan conmigo para la próxima temporada, que soy una jugadora muy importante dentro del equipo, que me han visto en buenas condiciones en mi regreso después de la lesión y que sería una jugadora diferencial la próxima temporada.

Por desgracia, creo que levantar la voz sigue molestando. Aún así, volvería a actuar de la misma manera una y mil veces más, siguiendo mis principios y valores.





No me extiendo más, daré las gracias una por una a todas las personas del club que me llevo para siempre de estos cuatro maravillosos años.



GRAZAS E FORZA DEPOR

Alba Merino