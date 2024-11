A Xunta tratará de iniciar a renovación do Plan de Normalización Lingüística antes de que acabe 2024

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, confirma que tratarán de iniciar a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística antes de que acabe o ano e que contará con 11 áreas de impacto, entre as que se atopan as novas tecnoloxías e o audiovisual.

Así se expresou en declaracións aos medios este xoves, tras reunirse os grupos parlamentarios, acompañado polo secretario de xeral de Lingua, Valentín García, na Cámara autonómica.

Esta é a segunda rolda de contactos da Administración galega coas forzas políticas en aras de chegar a un novo Pacto pola Lingua.

López Campos destacou o "clima de diálogo" que se está creando entre o Goberno galego e os diferentes grupos con representación parlamentaria, "necesario" para "pensar nese gran pacto que Galicia necesita".

"Veño de percorrer as principais institucións do país: a Real Academia Galega, o Consello da Cultura, distintas editoriais... Todos insisten en que necesitamos, desde a parte política, dar unha imaxe de que estamos #ante un novo escenario, un no que temos que chegar a acordos necesariamente", sinalou.

Nesta liña, considera que, vistos os datos do uso do galego, "os primeiros que teñen que dar exemplo son as formacións políticas". "Teño que dicir que creo que estamos nese camiño (...). Hai esa sensibilidade. Todos coincidimos no diagnóstico, todos cremos que estamos nun escenario, nese ciclo de 20 anos, no que necesitamos actualizar as ferramentas que temos a disposición para impulsar o uso do galego na sociedade. E entendemos que esa gran ferramenta que temos a disposición é o Plan Xeral de Normalización Lingüística", defendeu.

11 ÁREAS DE IMPACTO

A este respecto, explicou que a proposta formulada aos grupos consiste nun novo documento, o que sería o novo Plan de Normalización, para o que se formarán 11 grupos de traballo en 11 áreas "de impacto" que recibirán as diferentes achegas e información das formacións políticas.

As áreas nas que traballarán estes grupos amplíanse desde 2004, cando eran nove, e inclúen sectores como as novas tecnoloxías ou o audiovisual, adecuándose á "situación social de Galicia, que cambiou".

"Queremos constituír e arrincar con esa actualización do plan antes de final deste ano", avanzou, aínda que si confirmou que, simultaneamente, levarán a cabo outras medidas para atallar a situación de forma máis "urxente".

Concretamente, trátase dunha batería de 50 propostas, tamén presentadas nestas reunións, "aliñadas co plan e en distintos ámbitos, pero fundamentalmente no sanitario, educativo e xudicial".

O conselleiro citou algunhas, como a #poñer# ao dispor nos centros de saúde e hospitais de Galicia dos documentos nas dúas linguas, informar o persoal deses sectores de que a lingua de relación cos usuarios debe ser, "preferentemente", o galego, e as microformaciones específicas de 10 horas para cada unha das áreas.

"Creo que temos que incentivar o uso do galego desde a parte positiva, desde o convencemento de que todos somos unha parte fundamental nesa mellora do uso social. Creo que temos bastante camiño por percorrer pero, insisto, cada día estou máis convencido de que temos perfectamente identificadas aquelas cuestións que nos poden separar, pero tamén estou totalmente convencido de que son as menos e de que non deben de impedir crear este clima de diálogo", esgrimiu.

Xunta e grupos parlamentarios acordaron tamén continuar mantendo reunións ordinarias e presenciais, ademais do establecemento de canles de comunicación para poder intercambiar información e propostas.

DECRETO DO PLURILINGÜISMO

Preguntado por como poden afectar as posicións atopadas ao redor da derrogación do Decreto do Plurilingüismo, o responsable de Lingua diferenciou entre este asunto e a renovación do plan xeral.

"Son moitísimas cousas nas que podemos traballar en positivo. A gran maioría das cuestións son coincidentes e podemos avanzar e hai algunhas outras nas que, evidentemente, hai discrepancias", recoñeceu o conselleiro.

Sobre isto, non rexeitou a posibilidade de poñer sobre a mesa unha modificación do decreto, pero si insistiu en que, os grupos que abogen por esta cuestión, son os que deben presentar unha proposta alternativa que aínda non recibiron.

"Non imos entrar en cuestións semánticas, en cuestións léxicas, sobre derrogación ou modificación. O que si nos gustaría é que, se o BNG introduce ese debate, gustaríanos ter unha proposta. Non imos cambiar un decreto sen saber a proposta alternativa", comentou, apuntando tamén que sería un tema para abordar en conxunto coa comunidade educativa.

"Non son cambios fáciles pero, evidentemente, si estamos dispostos a ver e estudar unha proposta", aseverou.