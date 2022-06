Salvador Vidal: "Algunos actores deberían aprender a hablar"

Salvador Vidal (Valencia, 1953) se ha colado en millones de hogares sin que lo sepan ni le pongan cara. Algunas de las más icónicas escenas de la historia del cine llevan su voz: Indiana Jones, Luke Skywalker o buena parte de los trabajos de Liam Neeson, Ed Harris o John Travolta. Esta tarde será el encargado de narrar el concierto (20.00 horas) hará la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia al compositor de bandas sonoras John Williams. Ayer realizó un ensayo del que salió impresionado.

¿A qué público va dirigido el proyecto de homenaje a John Williams?

A todo el mundo. La orquesta es maravillosa, la música increíble y el guion de Jordi Cos tiene unos textos preciosos.

Maravillosa, y muy joven...

Al ser gente joven te da más vida. Los ves antes de salir a tocar y piensas que son unos chicos de 16 años de instituto, pero luego te quedas alucinado.

Actor de doblaje, que no doblador...

Actor de doblaje. Hay que decir que somos actores, porque si no eres actor no puedes transmitir aquello que copias del personaje en inglés, francés...

¿Cómo defiende su labor en medio del debate doblaje sí-doblaje no?

Muchos actores que vemos en series deberían aprender a hablar, porque les quedan mal los finales. Para quitarse el texto de encima precipitan ese final y te preguntas qué es lo que acaba de decir. Es algo que pasa sobre todo aquí en España.

John Williams ha acompañado la mayoría de sus trabajos...

A mí la música me maneja como quiere. Si vemos el último ensayo, con la Lista de Schindler, la emoción me sigue pudiendo y no puedo evitar que me salten las lágrimas.

Darle voz a Oscar Schindler le convierte casi en inmortal...

No fui consciente de lo que iba a significar esa película. Cuando vino la enviada de Spielberg a supervisar el doblaje yo dije que no me apetecía.

Más de tres horas de metraje y en blanco y negro...

Me dijo que no fuera tonto. Media profesión había pasado por el papel y no había gustado cómo no habían hecho. Al final, me dijo que subiera al cuarto de moviolas y si no me emocionaba cuando viese la película, que no pasaba nada. Te puedes imaginar lo que lloré.

Su trabajo es también sentir...

La música no es la misma en inglés que en castellano, porque las entonaciones son distintas, y se trata de captar dónde está.

¿Se necesita una voz especial?

Yo no pasé por ninguna escuela Quizás sí para hacer determinado papel de galán, pero hay gente que no tiene buena voz y sin embargo son actores de doblaje impresionantes.