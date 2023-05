O Parlamento Europeo aproba dúas emendas que buscan garantir o acceso en galego á produción audiovisual

O Parlamento Europeo deu luz verde este martes, en sesión plenaria, a dúas emendas que buscan garantir que os contidos audiovisuais emitidos en Galicia sexan accesibles en galego.



Nunha rolda de prensa este mércores na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela (USC), representantes do Grupo de Estudos Audiovisuais (GEA) da USC, Unha Mesa pola Normalización Lingüística ou a Asociación Galega de Produtores Independentes ( Agapi), entre outras, valoraron as modificacións aprobadas e propostas por eles mesmos, xunto con outras asociacións do sector.



O informe de aplicación da Directiva Audiovisual destaca "a importancia de facilitar a accesibilidade -dobre, autodescrición ou outros elementos- en todas as linguas do territorio onde se presta o servizo de comunicación social audiovisual".

Así mesmo, esixe á comisión que faga "máis esforzos" para difundir obras europeas que representen toda a diversidade lingüística de Europa, tendo en conta as linguas rexionais e minoritarias.



Respecto diso, o presidente da Comisión de Normalización, Marcos Maceira, explicou que, por exemplo, "na plataforma de TVE só hai dúas películas en galego", polo que o goberno español "ten moito que ver".



Nesta liña, apuntou que, no caso de que no próximo mes de setembro non se produzan avances significativos” polas emendas ou a iniciativa Xabarín, instar ao goberno galego a que adopte as medidas necesarias para que a CRTVG aumente a oferta en galego dirixida ao público infantil, “retomarase a reivindicación social para ter contidos e cultura na nosa lingua”.



Xa o pasado 20 de abril, invitados polo Intergrupo de Linguas Minoritarias do Parlamento Europeo e presentado por Miranda, o representante da Mesa, Agapi e o GEA compareceron para solicitar que a resolución do Parlamento Europeo sobre a aplicación da directiva europea garanta a igualdade de condicións. para todas as linguas nativas.



"OBRA FUNDACIONAL"

Pola súa banda, a eurodeputada do BNG Ana Miranda, que entrou na conversación por videochamada, indicou que é un "traballo fundamental" para que o galego estea presente no audiovisual "de forma resistente".



Así, indicou que é un momento de "responsabilidade institucional" e espera que, deste xeito, o Estado "cumpra a normativa".