La foliada de las Tanxugueiras hace vibrar Pelícano en su primer concierto del año

Pandereta en mano, un baño de masas y mucha predisposición a vivir una auténtica foliada. Así llegaron las Tanxugueiras a la sala Pelícano para ofrecer su primer concierto del año y tras haber participado en el Benidorm Fest.





No faltaron, por supuesto, temas como “Terra”, “Midas”, “Figa” o “Averno”, pero también otros inéditos y algunos procedentes de su álbum “Contrapunto”, como “Malquerenza”, “Perfidia” o “Miña nena”.





Aida, Olaia y Sabela derrocharon voz, ganas e ilusión por estar en su tierra. La primera parada de la “Xira Midas” llenó Pelícano, tras haber agotado todas las entradas el mismo día que se pusieron a la venta. La gente, antes del concierto, sabía que lo que estaba a punto de vivir no iba a defraudar a nadie. Y así fue. A las 22.10 horas las luces de la sala se apagaron y las tres salieron al escenario con un baile gallego y al grito de “¡Que viva a música tradicional!”.





No tardó en sonar “Averno”, el tema publicado tras el Benidorm Fest en colaboración con Rayden. Sin embargo, el público quería escuchar la canción con la que demostraron que no existen las fronteras, y cuando llegó, no hubo marcha atrás. “Terra” chegou pra quedar en el corazón de todos los gallegos.