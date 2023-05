Carreras de coches, relaciones tóxicas y amistad entre montañas, en la cartelera

La cartelera de cine se llena este viernes del rugido de los motores de la saga "Fast&Furious", uno de los estrenos más destacados, junto a "Alice, cariño", drama sobre relaciones tóxicas protagonizado por Anna Kendrick y "Las ocho montañas", un relato sobre la amistad de los autores de "Alabama Monroe".



"FAST & FURIOUS X": COCHES Y ACCIÓN ADRENALÍNICA

Carreras imposibles, adrenalina, testosterona y efectos especiales en escenarios emblemáticos de Inglaterra, Italia, Portugal, Brasil y la Antártida es la receta de "Fast and furious X", una de las sagas más rentables de Hollywood.



Con un reparto formado por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Rita Moreno, Hellen Mirren, Nathalie Emmanuel, Jason Statham y Jason Momoa esta es en principio la penúltima entrega de las aventuras de la familia Toretto.



ANNA KENDRICK DENUNCIA LAS RELACIONES TÓXICAS EN "ALICE, CARIÑO"

Anna Kendrick, nominada a un Óscar por "Up in the air" ("Amor sin escalas") y que recientemente reveló haber sufrido en carne propia abusos psicológicos, se mete en la piel de una mujer atrapada en una relación tóxica en esta película dirigida por Mary Nighy, hija de los actores Bill Nighy y Diana Quick.



Alice es una mujer de treinta años, vive una situación de maltrato psicológico perpetuado por su novio, Simon y durante unas vacaciones con sus dos mejores amigas redescubrirá la esencia de sí misma y la perspectiva que tanto necesita. Sin embargo, la venganza de Simon pondrá a prueba su resistencia.



"LAS OCHO MONTAÑAS", UN RELATO DE AMISTAD DEL DIRECTOR DE "ALABAMA MONROE"

Fue una de las películas mejor recibidas por la crítica en el Festival de Cannes del año pasado y ganó el Premio del Jurado. Basada en la novela homónima del italiano Paolo Cognetti, recorre 30 años de amistad entre Paolo y Bruno, a partir de su infancia en un pueblo de los Alpes en los años 80.



Protagonizada por Luca Marinelli ("Martin Eden") y Alessandro Borghi ("Suburra"), la dirigente Félix Groeningen, que se dio a conocer en 2012 con la nominación al Óscar por "Alabama Monroe" (2012) y Charlotte Vandermeersch, coguionista de aquel filme y que aquí debuta como directora.



FLORENCE PUGH Y MORGAN FREEMAN EN "UNA BUENA PERSONA"

Florence Pugh, una de las actrices con mayor proyección de Hollywood, nominada al Óscar por "Mujercitas" y el legendario Morgan Freeman son los protagonistas de este drama del director, guionista y actor Zach Braff.



Cuenta la historia de Allison y Daniel, el padre de su prometido, quienes en un momento de crisis por una trágica pérdida forjan una amistad que les permite superar su sentimiento de culpa.



"SICA", UNA FÁBULA AMBIENTADA EN LA COSTA DA MORTE

El primer largometraje de ficción dirigido por la barcelonesa Carla Subirana narra con tono de fábula la obsesión de una adolescente, Sica, por que el mar devuelva el cuerpo de su padre tras un naufragio en la gallega Costa da Morte.



Mientras recorre los acantilados conoce a Suso, el Cazatormentas, un chico raro como ella que espera la llegada de Ofelia, la madre de todas las tormentas. Sica investiga las circunstancias del accidente y se adentra en un doloroso viaje de descubrimiento.



TERROR Y COMEDIA SE ALÍAN EN "TIBURÓN A LA VISTA"

Con numerosas referencias al clásico de Spielberg, terror y comedia se dan la mano en este filme francés escrito y dirigido por los hermanos Ludovic y Zoran Boukherma y protagonizado por Marina Foïs, conocida en España por "As bestas".



La desaparición de un surfista pone en alerta máxima a la Costa Atlántica: un tiburón merodea en aguas francesas. Maja, una guardacostas a punto de jubilarse anticipadamente, aprovecha la ocasión para emprender su última misión.



"LA GRAN JUVENTUD", UN FILME AUTOBIOGRÁFICO DE VALERIA BRUNI TEDESCHI

Valeria Bruni Tedeschi revive su juventud y sus años de formación en el Théâtre des Amandiers de Nanterre, de Patrice Chereau (Louis Garrel), en este filme autobiográfico que compitió el año pasado por la Palma de Oro en Cannes.



El quinto largometraje como directora de la hermana de Carla Bruni es un filme febril y melancólico que refleja la intensidad y la pasión con la que un grupo de aspirantes a actores viven su vida y el aprendizaje de su oficio en la Francia de los 80, en plena eclosión del sida y la heroína.



"LOVE LIFE", UNA DELICADA HISTORIA DE AMOR Y SOLEDAD

A partir de una conocida canción de Akiko Yano, el japonés Kojo Fukada propone una historia sobre una pareja que pierde a su hijo por un accidente doméstico en este filme que compitió el año pasado por el León de Oro en Venecia.



La celebración de un cumpleaños, las relaciones de la pareja con los padres de él y el crecimiento del niño marcan una realidad casi idílica, con un estilo de narración ligero que cambia radicalmente con el fallecimiento de Keito.



UNA COMEDIA EXTRAVAGANTE SOBRE EL MIEDO A ENVEJECER DE QUENTIN DUPIEUX

El siempre transgresor Quentin Dupieux tira de humor absurdo e irreverente en esta comedia sobre el miedo a envejecer, "Increíble pero cierto", que gira en torno a una pareja que se muda a los suburbios a la casa de sus sueños.



En el sótano de la casa descubren que sucede algo extraño. Ella se irá haciendo adicta a adentrarse en la planta baja, mientras la pareja se debate entre compartir o mantener el secreto del lugar con sus nuevos vecinos.



"EN BUSCA DEL MAPA PERDIDO", AVENTURAS PARA TODA LA FAMILIA

Cuando Benjamin, adicto a la tecnología, hereda un baúl de objetos antiguos de su desaparecido padre, descubre un atlas que perteneció al cartógrafo Mercator. La reaparición del libro despierta el interés de misteriosos enemigos que no se detendrán ante nada para hacerse con él.



Es una producción belga dirigida por Douglas Boswell, cine de aventuras para toda la familia.



"HAFREIAT", UN DOCUMENTAL QUE REFLEXIONA SOBRE LA REINSERCIÓN

Ganador del premio al mejor documental en la pasada Seminci de Valladolid, "Hafreiat", dirigida por Alex Sardà, cuenta la historia de Abu Dya, un extraficante de drogas que trabaja en un yacimiento arqueológico en Jordania. La cinta propone una reflexión sobre la vida carcelaria y la reintegración en la sociedad.



"SOLA", ENCIERRO Y SALUD MENTAL

Producción autofinanciada escrita, dirigida y producida por José Manuel Rebollo que trata el tema de la salud mental, la depresión y el suicidio.

Tras recibir una mala noticia, Marta (María Andrómeda) decide encerrarse en casa por voluntad propia. Aunque este confinamiento no será fácil de sobrellevar, teniendo en cuenta que empiezan a suceder cosas extrañas.