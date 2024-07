Culleredo incrementa la seguridad vecinal al incorporar a tres policías locales

El Ayuntamiento de Culleredo incrementa la seguridad de los vecinos con la incorporación de tres agentes a la plantilla de la Policía Local, en calidad de segunda actividad. Esta medida recibió ayer el visto bueno por parte de la corporación que aprobó en pleno la propuesta de modificación de la RPT para impulsar una mejora en la organización municipal. Según la portavoz del Gobierno local, Marta Figueroa, el principal objetivo es la optimización de los recursos humanos.



La aprobación conllevó estimar parcialmente alegaciones presentadas por la plataforma sindical CIG atendiendo a los pronunciamientos formulados tanto por la Diputación como por la Secretaría Municipal.

El cambio en la RPT afecta también a otros departamentos. Así, una de las novedades se centra en la constitución del Área de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que, a partir de ahora, unifica las actuales de Urbanismo y Medio Ambiente.



La jefatura pasa a ser única, frente a las tres existentes. Además, se establece el concurso como sistema de provisión de los puestos de ingeniero de caminos e ingeniero industrial y se crea un puesto de administrativo. Por su parte, en Economía y Hacienda se incrementa el personal con más administrativos.

También se crea el Servicio de Recursos Humanos, Organización y Régimen Interior, que tendrá entidad propia cuando hasta ahora dependía de un gabinete técnico. La secretaría municipal asume el servicio de información y atención a la ciudadanía, así como el departamento de informática.



Jornadas festivas



La corporación también aprovechó la sesión plenaria, que no volverá a celebrarse hasta principios de septiembre, para dar luz verde a los festivos locales para el año 2025. Como viene siendo habitual en los últimos años serán el 4 de marzo, martes de Carnaval, y el 24 de junio, San Juan.



Según fuentes municipales, la decisión se adoptó atendiendo a que son festividades con gran arraigo entre los vecinos de Culleredo. La propuesta salió adelante con los votos de PSOE, PP y Alternativa, mientras que el BNG se abstuvo.



También se aprobó el estudio de detalle para la ordenación de volúmenes de dos parcelas situadas en As Nabeiras, en la parroquia de Sésamo. Se trata de una actuación promovida por particulares, con los preceptivos informes favorables por lo que tuvo que salir adelante.

Reprobación de la concejala de Hacienda

Los concejales del Partido Popular y del Bloque, en el apartado de mociones, sacaron adelante la reprobación de la concejala de Economía y Hacienda, Marta Iglesias.



“La señora Iglesias, al igual que el resto de sus compañeros, sabe bien el papel que tiene que desempeñar en el Gobierno local: no hacerle sombra al jefe. Esa es la premisa que impera en el PSOE de Culleredo. De ahí que se limiten todos a figurar e imitar la desidia, la inacción y la vagancia del alcalde para conservar sus puestos y no ser cesados”, dijo la portavoz del PP, Izaskun García, en su defensa de la moción. Por su parte, Rioboo descartó entrar “nese xogo” de debates sobre reprobaciones. El regidor consideró más adecuado no entrar en cuestiones que pueden, según él, herir sensibilidades y pidió tender puentes.