Culleredo actuará de urgencia en el conservatorio ante sus deficiencias

Culleredo actuará con trabajos de urgencia en el conservatorio municipal de O Burgo ante las importantes deficiencias que presenta. El anuncio lo realizó el Gobierno local, presidido por José Ramón Rioboo, en la última sesión plenaria que se celebró el martes, día 25 del pasado mes de febrero, durante el turno de ruegos y preguntas. Alternativa dos Veciños, a través de la portavoz Thais Palla, afirmaba hacerse eco del malestar de la comunidad educativa del centro musical por el estado del inmueble, que presenta goteras y problemas de calefacción.



“As de auga son constantes e non se poden paliar coa colocación estratéxica de cubos e cartóns polos corredores e nas aulas, o que implica un risco elevado de escorregamentos e caídas ao mesmo nivel. O tellado acumula auga co perigo de desprendemento dos paneis superiores do teito, o que implica riscos para as persoas”, indicaba Palla, al tiempo que solicita a la Xunta que coopere en la financiación del mantenimiento para que no suponga una carga económica para las arcas del Ayuntamiento cullerdense.



La edil independiente añadía que estas carencias “fan que o ambiente nas aulas e corredores sexa inseguro e insalubre para o alumnado e o profesorado, a maiores de poder constituír dificultades de concentración e rendemento”.

El Gobierno local coincide con la comunidad escolar en que es preciso llevar a cabo mejoras



Por su parte, el equipo de gobierno quiso dejar sentado que coincide plenamente con las reclamaciones de los padres de los estudiantes en la necesidad de llevar a cabo mejoras y dijo que los técnicos municipales son conocedores de la situación y que ya trabajan en la adopción de soluciones para que se ejecuten cuanto antes. Asimismo, insiste en que, mediante una asistencia técnica, se está efectuando un estudio sobre las necesidades para llevar a cabo una intervención integral que será incluida en los presupuestos de este ejercicio.



Cabe recordar que el alcalde manifestó en su momento que el Ayuntamiento es el primer interesado en que el conservatorio disponga de las mejores condiciones ya que es una inicitiva municipal puesta en marcha para favorecer el acceso de los vecinos a la docencia musical.



“El centro funciona casi al 100% con fondos municipales. Sólo se dispone de una pequeña ayuda de la Diputación mientras que la Xunta, pese a ser la administración competente, ni lo asume ni colabora nada en la financiación. Y desde este curso, el conservatorio es gratuito para los vecinos al haber suprimido el precio de la enseñanza”, apuntaba el regidor en su momento.