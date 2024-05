Carral dedica un mural a sus panaderas

La artista Cecilia Salinas inició estos días un mural dedicado a las panaderas del municipio, una actividad para rendir homenaje al producto estrella local en la semana en que se celebrará la vigésima edición de la Festa do Pan.



El trabajo artístico parte de una fotografía del libro ‘Fotos para as mil historias de Carral’, elaborado por el gestor cultural y técnico de Cultura del Ayuntamiento Carlos Lorenzo. “Crese que a instantánea é dunha feira de Carral dos anos 50 e nela pode verse un posto de venda cunha panadeira e unha compradora xunto a unha nena pequena. Esta imaxe servirá de base, pero no mural incorporaranse outros elementos representativos do municipio como, por exemplo, o panteón”, señala el Ayuntamiento.



La obra se sitúa en las inmediaciones del Campo da Feira, en el extremo más próximo a la carretera N-550, un lugar donde cada año tiene lugar la exaltación del pan.



“Así mesmo, a previsión do goberno é bautizar o espazo como rúa das Panadeiras, despois de que os veciños elixisen este nome no premio 8 de Marzo, a iniciativa que o Concello impulsa para conmemorar o Día da Muller. A proposta terá que elevarse ao pleno para a súa votación", comenta el Gobierno local.