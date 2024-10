El cisma de Alternativa en Carral hace mella en el pleno

Javier Gestal ha perdido su mayoría en Carral, al menos temporalmente. A la abrupta salida del concejal Fran Bello del Gobierno local –y que ahora forma parte del grupo mixto– se suma la actual baja de Susana Guimarey (Economía, Régimen Interior, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana) y Mercedes Caridad (Sanidad, Educación y Empleo), que desde que ocurrió este episodio no han formado parte de los plenos. En la sesión de ayer, además, también justificó su ausencia la edil de Comercio y Turismo, Natalia Cañás, por lo que Gestal se vio en inferioridad numérica –tres concejales frente a los cinco del PP–.



Esta situación, explican fuentes cercanas a la corporación, no tiene visos de cambiar a corto plazo, ya que en el municipio lleva semanas circulando el rumor de que Guimarey y Caridad –que se mostraron reacias a la marcha de Bello y le mostraron su apoyo públicamente– tienen intención de pasar al grupo mixto cuando se incorporen a sus puestos, aunque ninguna de las dos lo ha confirmado. De consumarse este hecho, Alternativa dos Veciños quedaría con cuatro ediles, el PP con cinco, el PSOE con uno y el grupo mixto con tres.



La tensión entre alcalde y oposición es palpable y si en el último pleno Gestal y el popular José Luis Fernández Mouriño se enzarzaron en un agrio debate, ayer el ambiente crispado continuó. Mouriño se quejó de las interrupciones del alcalde, quien a su vez le afeó el “dar mítines nos plenos” y “contar mentiras”. Los encontronazos no acabaron en el PP y después de que la edil socialista Patricia Blanco le reprochase otra interrupción, Gestal le espetó: “Relájese”.

Comisiones de fiestas

La sesión de ayer sirvió para que el Ayuntamiento anunciase que impulsará un cambio en la ordenanza de ocupación de la vía pública, el de bonificar al 100% esta tasa a las comisiones de fiestas y entidades que realicen actividades sin ánimo de lucro en el municipio.



El PP solicitó este pleno extraordinario para denunciar el cobro de esta tasa a algunas comisiones y pidió al Gobierno local que pusiese en valor la labor de estas agrupaciones y les facilitase al máximo los trámites burocráticos. El regidor aclaró que, en consonancia con las directrices del área de Tesorería, este año el Ayuntamiento cobró a las comisiones de fiestas la tasa correspondiente fijada en la ordenanza. “É o que marca a lei, non o inventamos nós”, sostuvo Gestal.



Con todo, el alcalde incidió en que se analizará “a vía máis axeitada para suspender estes cobros e que as comisións non teñan que aboar estas taxas no futuro”.



Previamente, la corporación aprobó la cuenta general de 2023, que arroja un remanente de tesorería de 401.133,93 euros y que Gestal destacó como síntoma de “consolidación orzamentaria”.