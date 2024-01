Yolanda Díaz apuesta en Cambre por la Vía Ártabra y el tren de cercanías

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, visitó ayer Cambre con la candidata de Sumar a la Xunta, Marta Lois, y el también integrante de la lista Juan Díaz Villoslada, donde trasladó al alcalde, Óscar García Patiño, la apuesta de su partido por infraestructuras que mejoren la movilidad en el área metropolitana como la Vía Ártabra, el tren de cercanías o el Vial 11-17. “Las administraciones locales no son hermanas pobres, son las más necesarias, no se puede hacer país sin los ayuntamientos”, declaró Díaz.



Los miembros de la agrupación política destacaron la necesidad de incrementar los servicios y prestaciones a las cerca de 400.000 personas que residen en el área coruñesa. “Hai días trasladamos unha das nosas propostas estrela, o metro lixeiro, pensado para zonas metropolitanas altamente densificadas como A Coruña ou Vigo”, indicó Marta Lois.



“Cambre necesita un impulso nas infraestruturas, ten que desbloquearse a Vía Ártabra, a conexión do Vial 11-17 para solventar o tráfico no Temple e aproveitar a vía ferroviaria do outro lado da ría. Sumar aposta por un tren de cercanías”, declaró Juan Díaz Villoslada, que destacó su experiencia y la de Marta Lois y Yolanda Díaz como concejales anteriormente.



Peticiones del municipio

Por su parte, García Patiño lamentó que “a Xunta ten moitos deberes pendentes con Cambre” y desde su equipo se mostraron “dispostos a reunirnos con calquera partido que se achegue ao municipio e que teña un verdadeiro interese en Cambre”. El regidor afirmó rotundo que votará a Marta Lois en las elecciones gallegas y valoró este tipo de visitas como “unha oportunidade para que todos os grupos que se postulan á Xunta poidan coñecer que cuestións preocupan aos municipios”.



Alega que el Vial 11-17 “leva anos no caixón por parte do organismo autonómico e suporía un enorme alivio do tráfico na Costa da Tapia”, y recuerda que uniría la N-VI a la altura del club de tenis de San Pedro de Nós con la AP-9 y A Marisqueira. El alcalde explicó a los integrantes de Sumar la situación actual de “parálisis” que está viviendo el Ayuntamiento tras el cambio de criterio adoptado desde los departamentos de Intervención y Secretaría. “É un problema complexo e que require dun enfoque multisectorial e interadministrativo e da colaboración doutros organismos”.



Otras de las peticiones formuladas por el alcalde fue la ampliación del programa de integración laboral Viogén para hacerlo extensivo también al sector privado: “Parécenos esencial promover a empregabilidade das mulleres que sufriran violencia de xénero, pero cremos que ampliar a iniciativa ao sector privado sería un revulsivo real para a súa estabilidade”, señala.