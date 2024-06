La Xunta apuesta en Cambre por las cooperativas para crear empleo

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó en Cambre que para la Xunta es un reto “impulsar e apoiar o emprego innovador a través do cooperativismo”. En una visita al centro logístico del Grupo Las Rías, en el polígono industrial de Espíritu Santo, incidió en la importancia que otorga el Gobierno gallego a la generación de puestos de trabajo, “creando máis traballo na economía social e que este sexa cada vez máis innovador e no que a mocidade e as mulleres teñan maior presenza”.



González estuvo acompañado del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, además de distintos concejales del Partido Popular en Cambre, como Diana Piñeiro, Rubén Vázquez o Patricia Espiñeira.



“A Administración autonómica cre nos modelos que defenden a cooperación, como é o cooperativismo, para mellorar os seus beneficios, e nos que apostan pola innovación e por valores sociais e medioambientais para continuar xerando riqueza no territorio e fixar poboación”, comentó el conselleiro, que puso en valor el trabajo del Grupo Las Rías, un centro que conmemora este 2024 su 50 aniversario.



Señaló, además, que la Xunta está trabajando en el diseño de una nueva ley de cooperativas de la mano de los agentes implicados. De hecho, apuntó que se está reforzando el proceso de “escoita activa” para elaborar esta normativa, que se quiere actualizar porque la que rige en estos momentos data del año 1998 y es necesario adaptarla al nuevo contexto socioeconómico.



“O diálogo sempre é frutífero”, dijo José González, que añadió que sirvió para elaborar la segunda ‘Estratexia da economía social’ que está ejecutando la Xunta en la actualidad, “coa aspiración de xerar 4.000 empregos e posicionar este modelo nos sectores tecnolóxico, verde e industrial”.



Se trata de una planificación con horizonte en 2027 y más de 174 millones de euros presupuestados para “seguir atraendo talento a Galicia e seguir mellorando a competitividade do noso tecido empresarial”, dijo González.



Por último, apuntó al “modelo de éxito das cooperativas en Galicia”, que resistió en las últimas crisis y en la pandemia y que, además, continúa creciendo con unas 138 nuevas cooperativas a cierre de 2023, con 434 socios.