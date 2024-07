Reportaje | Los rockeros de toda la vida vuelven a la carga en Cambre

Decía Barón Rojo que los rockeros van al infierno pero probablemente estén todos en Cambre. Un municipio con ADN musical en el que las guitarras y baquetas son una religión más, y prueba de ello son las innumerables bandas que han surgido de sus garajes, locales y galpones. Una de las históricas, Hemacaos, celebra su 25 aniversario con un concierto entre amigos el 14 de septiembre (19.30 horas) en el auditorio del parque da Igrexa de Cambre junto a Dr. Snob y a Panxea, formación que ha retomado los instrumentos tras más de una década inactiva y que nació al amparo del veterano cuarteto cambrés, “un grupo referente que creó escuela y al que admirábamos todos los chavales del pueblo”, dicen.



Hemacaos nunca ha dejado de ensayar, pese a dejar los conciertos durante una larga temporada. “A veces llegamos al local y no tocamos porque nos apetece más charlar y tomar una cerveza, somos un grupo de amigos”, explica Héctor Vilar, batería, mientras que el cantante, Juan Alberto Ponte, añade que la banda ha permanecido intacta con el paso de los años, formada por los mencionados integrantes y los hermanos Marcos y Carlos Budiño.



El grupo comenzó en unas clases de música en el municipio: “Me dijeron ‘vente’ y cuando llegué todos sabían tocar una canción, pero no era la misma. Había un estruendo... pero allí compusimos nuestra primera canción, ‘La vuelta de la esquina’”, recuerda entre risas Ponte.



Ejemplo para los jóvenes

Hemacaos se convirtieron en ídolos de los jóvenes cambreses que empezaban a hacer sus pinitos en la música. Tocaron por primera vez en el Rock in Cambre en el año 2000 y comenzaron a involucrarse en la organización del evento, en el que actuarían hasta en cuatro ocasiones –en 2022 llegó una quinta, con motivo del 30 aniversario del festival–. Han teloneado a bandas como Los Enemigos, Mallory, Platero y Tú, Mojinos Escozíos, Obús o Heredeiros da Crus.



“Le debemos mucho a esta gente, el mérito es todo de los niños que aunque tocáramos lejos nos venían a ver”, comenta el bajista Marcos Budiño sobre Panxea y otros ‘fans acérrimos’.



Sobre el Rock in Cambre, que en la edición de este año –10 de agosto– tendrá a Carlos Tarque y Sexy Zebras como cabezas de cartel, los miembros de Hemacaos creen que “debe reinventarse”. Apuestan por dar más visibilidad a las bandas locales “y no hacerlas tocar a las siete de la tarde, cuando no hay nadie”, además de “primar la calidad frente a la cantidad”, con un solo cabeza de cartel, eso sí, “muy potente”.



Panxea son Antonio ‘Toñito’ Fernández, Pablo Guindos, Antón Orduna, Antonio Bruquetas y dos nuevos fichajes, Sandro Antelo y Cristian Juncal, en un grupo que ha tenido diversas formaciones –por ejemplo, uno de sus fundadores, el guitarrista Alberto Pardo, tuvo que abandonar recientemente por incompatibilidad laboral–. “Cuando empezamos hubo un boom de grupos en Cambre, hicimos incluso una asociación”, recuerda Bruquetas, alias ‘Gusi’.



En el caso de Sandro, la primera vez que tocó una batería, con 12 años, fue la de Héctor, de Hemacaos: “Juro que a día de hoy me hace más ilusión tocar con ellos en el anfiteatro que en el Rock in Cambre”, asegura, y menciona a otras formaciones locales pioneras como Quinta Enmienda.



“Tuvimos que parar porque los estudios y el trabajo nos impedían ensayar: uno se fue a Polonia, otro a Barcelona... ahora abrimos una nueva etapa y tenemos muchas ganas de dar conciertos”, señala Toñito, quien tiene una espinita clavada: “Cuando Panxea tocó en el Rock in Cambre –2008– yo no estaba”, lamenta.