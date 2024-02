Reportaje | La escuela unitaria de Pravio reclama oxígeno una vez más

La escuela unitaria de San Bartolomeu, en Pravio (Cambre), vuelve a estar en apuros. Si hace unos años pendía de un hilo por la falta de alumnos matriculados –la Xunta exigía, al menos, seis para mantenerla abierta–, el problema ahora es otro, pero que también puede acabar con el cierre de la instalación. La reducción de ratios aprobada por la Xunta el pasado enero, denuncian las familias, pone en riesgo las plazas en Primaria para los niños que cursen el tramo 3-6 años en Pravio.



“A Xunta non definiu aínda as prazas de Primaria ofertadas en Cambre e os pais interesados en matricular aos fillos na unitaria estano pensando, ou descartándoo directamente, porque non teñen garantizada unha praza de Primaria no colexio que despois lles quede máis preto. A unitaria actualmente só está adscrita ao CEIP Wenceslao Fernández Flórez e remitimos un escrito a Educación para que tamén se adscriban o Torrente Ballester de Sigrás, o Emilio González López de Brexo-Lema e o Juana de Vega de Nós (Oleiros), que son centros cunha metodoloxía educativa similar”, explica Lara Medín, presidenta de la ANPA.



Explican que la escuela podrá continuar funcionando el curso que viene, pero “está abocada a desaparecer nos seguintes coa política de recortes na educación pública”. Todo esto después de tener lista de espera el año pasado y contar, actualmente, con 20 alumnos. “Esa é outra. Reivindicamos outro docente para San Bartolomeu para poder ofertar máis vacantes de cara aos cursos que veñen e manter vivo este modelo educativo”, sostiene Medín.



Apoyo municipal

El alcalde cambrés, Óscar García Patiño, ha trasladado a las familias el apoyo incondicional del Ayuntamiento a sus reivindicaciones. “Desde este equipo de goberno sempre se apostou por este tipo de educación”, señala.



Y es que ya se han producido las primeras bajas: una familia ha desmatriculado a su hija para no perder una plaza en el CEIP al que va su hermana mayor y otra que estaba interesada en Pravio ha cambiado de opinión. “Por un lado, nin se sabe se vai haber prazas aquí. Por outro, cando a nosa nena teña tres anos non está confirmado que poida ir ao centro educativo que nos queda máis a man”, apunta Rocío Cadahía, una de las madres.



Las familias lamentan que se pueda perder esta opción educativa en el municipio, ya que es la única unitaria que queda en Cambre. “Moitos buscamos este tipo de escolas, unha educación nunha contorna rural, que os nosos fillos poidan disfrutar dun patio con árbores”, dicen, y reclaman información a la Xunta.