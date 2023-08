La reforma del parque Ramón Barba, O Temple, obliga a talar 15 árboles

La reforma integral del parque Ramón Barba, en O Temple, ha obligado a talar una quincena de árboles, unas labores que comenzaron ayer y llamaron la atención de vecinos y viandantes.



Desde el Ayuntamiento de Cambre señalan que “como en calquera obra, antes de iniciar os traballos realizouse un estudo e análise do estado do parque e, en concreto, do arborado, onde se detectaron tuias e cipreses con afección fúnxica”.

Ante la amenaza de que esta plaga pudiese afectar a más especies de la zona, y teniendo en cuenta que las tuyas “empréganse para peches perimetrais e non reúnen as condicións de sombra que requiría o parque”, el Ejecutivo decidió retirarlas. Además, indicaron que la disposición de los ejemplares “non favorece a apertura do parque pola súa opacidade e frondosidade”.



En los mismos análisis se detectó una palmera afectada por el picudo rojo, la cual está siendo sometida a un tratamiento, igual que ocurre con otras palmeras del municipio –en la Casa das Palmeiras, por ejemplo, una de ellas ha vuelto a brotar tras una cirugía arbórea–.



Desde el Gobierno de Óscar García Patiño señalan que en el recinto de O Temple se han cortado alrededor de 15 árboles, pero garantizan a las asociaciones vecinales que “en todo caso o Concello colocará no seu lugar máis árbores de folla perenne e non caduca que revitalicen o parque, que favorezan a integración do recinto, eliminando esas pantallas que existen na actualidade, e que permitan crear zonas de sombra”.