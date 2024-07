La Galaicoi regresa a Cambre con una nueva 'guerra' entre castrexos y romanos

“A imaxe de hoxe deixa claro que a Galaicoi mira cara o pasado de Cambre, pero este é tamén un evento de presente e, sobre todo, de futuro”, señaló la alcaldesa cambresa, María Pan, para cerrar la presentación de la VII Romería Castrexo-Romana Galaicoi

La regidora explicó que, a expensas de lo que se decida en la Asamblea de Clans (viernes, 19 de julio, a las 18.00 horas), todo apunta a que castrexos y romanos, los dos bandos enfrentados, 'guerrearán' hasta el domingo, día 21.

La lucha entre las dos facciones será, un año más, la temática central de la Galaicoi, que llega a su séptima edición. A lo largo de las tres jornadas del evento, el campamento castrexo (situado en el castro) se convierte en punto de encuentro y convivencia para asociaciones vecinales, culturales, deportivas y también para particulares procedentes de todas las parroquias. En total, el Concello recibió 40 solicitudes para ocupar las clásicas cabañas castrexas o para solicitar los tableros para la romería. La mayoría (22), se tramitaron por parte del tejido asociativo, mientras que el resto procedieron de particulares.

La Romaría Castrexo-Romana Galaicoi comenzará este viernes, 19 de julio, y se prolongará hasta el domingo, día 21. En cuanto al horario, el viernes será de 17.00 a 1.00 horas, el sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 1.00 horas y el domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

El programa arrancará el viernes, a las 18.00 horas, con la asamblea de clanes. En ella, los jefes de cada agrupación se reunirán para abordar una cuestión capital: la llegada de los romanos a Cambre. En la reunión deberán decidir si acuden o no a la guerra y si eligen esta última, la guerra se declarará a las 19.00 horas, dando paso a una batalla que se prolongará hasta el domingo, 21 de julio, cuando firmarían el tratado de paz.

El programa incluirá mercado con cerca de medio centenar de puestos, talleres, guerras y escaramuzas, desfiles, pasacalles y actividades de animación musical, concierto de los Pelepau (viernes, 19, a las 23.00 horas) o representaciones teatrales, entre otros.

El Concello organizará, además, numerosas propuestas para los niños, con estaciones con juegos tradicionales y reciclados y también campeonatos castrexos con diferentes pruebas físicas. Las propuestas infantiles comenzarán el propio viernes por la tarde y se sucederán a lo largo de todo el fin de semana.

Programación completa

VIERNES, 19 DE JULIO

17:30 Apertura del mercado

17:45 Os ecos de Roma. Músicos por la calle

18:00 Asemblea de Clans: Que veñen os romanos!

18:15 Pasacalles del Sátiro

18:30 Inicio de las pruebas de los Campionatos Castrexos para niños

18:45 Ashdrog, o libro de contos

19:00 Declaración de Guerra y comienzo de las hostilidades (Clans locais, Gallaecia Viva, Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol)

19:30 Desfile de castrexos y romanos por la Galaicoi hacia sus campamentos (Clanes locales, Gallaecia Viva, Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol

19:45 Exhibición de luchas en el Campamento

20:00 Armonías do Imperio. Pasacalles musicales

20:15 El Fauno llega a la Galaicoi

20:45 Taller de Hierro em el Campamento

21:00 A deusa protexida. Pasarúas de animación M

21:45 Pasacalles del Sátiro

22:00 Desfile de las tropas romanas Cohors III Lucensium con antorchas

22:15 Teatro. O sorteo de Cásina. Una comedia de Plauto. Compañía Noite Bohemia

22:30 Animación musical por las calles

22:45 Lume e gloria. Espectáculo nocturno de circo

23:00 Concierto a cargo de Pelepau. Rede Cultural de la Diputación de A Coruña

1:00 Cierre del Castromaior



SÁBADO, 20 DE JULIO

11:00 Apertura del mercado

11:15 Os ecos de Roma. Músicos por las calles M

11:30 Taller de juegos romanos. Gallaecia Viva AC

11:45 Inicio de las pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

12:00 Escaramuza entre Castrexos y Romanos. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol e Clans Locais M AU

12:15 El comercio en la Antigua Roma M

12:30 Pasacalles del Sátiro M

12:30 Caupona: Degustación de platos de la época romana. Gallaecei Viva AC

12:45 Continúan las pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

13:00 Desfile de los legionarios romanos y parada en la plaza Europa. Cohors III Lucensium e Gallaecia Viva AC M

13:15 Los músicos del Imperio M

13:30 Ludi romani. Gran espectáculo de circo de Roma M

13:45 Taller de cantería en el Campamento M

16:30 Juegos Olímpicos Castrexos. III edición. Tiembla París C

17:30 Harmonías del Imperio. Pasacalles musical M

17:45 Inicio de las pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

18:00 Cuentacuentos. La flauta de pan y otros cuentos M

18:15 Ceremonia religiosa romana. Gallaecia Viva AC

18:30 Bestias y otros personajes M

18:45 Más pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

19:00 Asedio y asalto al Castromaior. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol, Clans Locais C

19:30 Animación musical por las calles M

19:45 Continúan las pruebas del Campeonato Castrexo para niños M

20:00 Desfile de los legionarios romanos por Galicoi. Cohors III Lucensium

20:15 Sobre zancos se ve el Imperio M

20:45 Taller de trabajo en madera en el Campamento M

21:00 El fauno mitológico M

22:00 Despedida de un guerrero galaico. A Castronela de Friol C

22:15 Teatro. Edipo Rei. Una tragedia de Sófocles. Compañía Noite Bohemia AU

22:30 Espectáculo de fuego y circo M

23:00 Concierto musical en el Castromaior C

1:00 Cierre del Castromaior



DOMINGO, 21 DE XULLO

11:00 Apertura del mercado

11:15 Animación musical polas rúas

11:30 Personajes curiosos pasean por Cambre

11:30 Obradoiro de juegos romanos. Gallaecia Viva

11:45 Comienzo de las pruebas del Campionato Castrexo para niños

12:00 El Fauno mitológico

12:15 Escaramuza entre Castrexos y Romanos. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol e Clans Locais

12:30 Caupona: Degustación de pratos da época romana. Gallaecei Viva

12:45 Continúan las pruebas del Campionato Castrexo para niños

13:00 Desfile de los legionarios romanos y parada en praza Europa. Cohors III Lucensium e Gallaecia Viva

13:15 Os ecos de Roma. Músicos por las calles

13:30 Espectáculo de circo y aéreos

13:45 Taller de hierro en el Campamento

14:00 Presentación de los gladiadores. Gallaecia Viva

17:00 Armonías del Imperio. Pasacalles musicales

17:15 Sobre zancos se ve el Imperio

17:30 Cuentacuentos. A frauta de pan e outros contos

17:45 Comienzo de las pruebas del Campionato Castrexo para niños

18:00 Desfile y lucha de gladiadores. Gallaecia Viva

18:15 Personajes mitológicos

18:30 Os ecos de Roma. Músicos por las calles

18:45 Taller de lanas en el Campamento

19:00 Última batalla en el Castromaior. Cohors III Lucensium, A castronela de Friol, Clans Locais

19:45 Firma de la paz y entrega de la Tessera Hospitalis. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol, Clans Locais e Gallaecia Viva

20:00 Pasacalles del Sátiro

20:15 Sonidos y personajes de la Antigua Roma

20:30 Microteatro clásico. A morte dunha Vestal. Gallaecia Viva y Cajón de Sastre Teatro

20:45 Taller de madera en el Campamento

20:00 Cierre del mercado

21:00 Fin de la Galaicoi