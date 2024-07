El Galaicoi de Cambre toma forma: el grupo Pelepau pondrá la nota musical a la primera jornada

Cantos populares gallegos con “una vuelta de tuerca”. Esa es la propuesta musical con la que el grupo vigués Pelepau aterrizará en Cambre. La agrupación dará un concierto el viernes, 19 de julio, a las 23.00 horas coincidiendo con la primera jornada de la VII Romaría Castrexo-Romana Galaicoi. La actuación, que se realizará a través de la Rede Cultural de la Diputación de A Coruña, supondrá el pistoletazo de salida al evento que se prolongará hasta el domingo, 21 de julio.

La seña de identidad de Pelepau se basa en la adaptación de algunas de las cantigas tradicionales y populares de Galicia. No faltarán en el concierto clásicos como O Miudiño, A Carolina o el Ven bailar Carmiña. Con todo, estos temas no sonarán como los originales, sino de forma “completamente diferente”. Desde la agrupación aseguran que el repertorio “conta con temas que todo o mundo recoñece e cos que o público adoita bailar durante todo o concerto”, afirma el Ayuntamiento de Cambre.

Pelepau nació en la ciudad olívica en el año 2010 y está formado por ocho percusionistas con una amplia trayectoria en escuelas y agrupaciones de música y danza tradicional gallega. Para hacer su música, Pelepau se vale de todo tipo de instrumentos como bombos, tambores y peitoques, entre otros.

El edil de la Axencia de Desenvolvemento Local, Turismo e Patrimonio, Ramón Boga, explica que la actuación de Pelepau “trasladará ao público á esencia das festas populares, polo que a súa actuación é perfecta para a Galaicoi, un evento que busca promover a historia do municipio e que, ademais, é unha auténtica romaría galega”. El concejal recuerda que una de las partes más importantes de la cita “é, precisamente, que durante tres días o castro se converte nun punto de encontro e convivencia entre as distintas asociacións do municipio. Isto é, convértese nunha romaría”.