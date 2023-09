Las Festas do Demo se despiden de O Temple entre motos y artesanía

El mes de septiembre comenzó casi de la misma manera que se acabó agosto, con celebraciones en todo el entorno de A Coruña.

Desde Perillo, en Oleiros, hasta Doroña, en Vilarmaior, sin olvidarse de Mabegondo, de Cos, Guísamo, Culleredo, San Vicente de Vigo o A Espenuca, la comarca coruñesa y la vecina de Betanzos apuran el verano entre música, artesanía y oficios religiosos en honor a Nosa Señora, San Ramón, San Tirso o San Miguel.

En el núcleo cambrés de O Temple, la Asociación Urbilar organizó la tercera edición de las Festas do Demo, que contaron con cantos de taberna, mercado de artesanía, conciertos y exhibición de motos, y que se desarrollaron entre los paseos de la ría y la explanada cercana al Portofaro.

Origen

Los organizadores explicaron que el nombre del evento –cuanto menos, original– viene de atrás, porque “debería ser celebrada o 15 de agosto, pola Festividade de Santa María, pero cambiouse no seu tempo ao último domingo de agosto porque existían moitas celebracións nesa data”, incluso el mismo Cambre. Así, al trasladarse dos semanas y “non coincidir coa patrona do núcleo, dicíase que era a Festa do Demo”.



En la noche del sábado, tras una mañana de alborada por O Temple y una tarde de ‘chave’ en Portofaro, los ‘Cantos do Demo’ animaron las calles y negocios de hostelería de todo el núcleo desde las 19.00 horas y, a las 23.00, la música comenzó a sonar en la explanada, de la mano de unos animados Festicultores.



La exhibición de motos clásicas en el paseo marítimo y la muestra de artesanía, en el mismo espacio que el concierto de la víspera, dieron paso a la sesión vermú animada por Jaque, con la que se cerró la tercera edición de la Festa do Demo de O Temple.