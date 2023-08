La demolición de un edificio ilegal de Sigrás se ejecutará en el plazo máximo de tres meses

La demolición de un edificio ilegal ubicado en el lugar de Os Campóns, en la parroquia cambresa de Sigrás, se ejecutará en el plazo máximo de tres meses y que empezó a contar en el día de ayer. Así, lo manifestó el responsable de la Concejalía de Urbanismo y alcalde en funciones, Juan González Leirós, que a primera hora de ayer estuvo presente en el acto de instalación de las vallas de seguridad por parte de los trabajadores de la empresa encargada de realizar el derrumbe.



Según fuentes municipales, el inmueble se levantó en 1995 y tres años después la construcción se paralizó por incumplir la normativa urbanística y por carecer de licencia.



“Incumpre a tipoloxía de vivenda e a altura máxima permitida, polo que é necesario demoler a estrutura, que non pode legalizarse. Precisamente por esta imposibilidade non pode destinarse a vivenda social, tal e como algúns veciños nos propuxeron no seu momento”, dijo Leirós, que señala que se trata de un inmueble de viviendas en bloque plurifamiliar de bajo más tres plantas.



El edificio está situado sobre un suelo clasificado como urbano de núcleo rural e incumple parámetros como tipología, parcela mínima, edificabilidad, ocupación, altura de más de una planta, distancia y camino público. Además, no se realizó la urbanización de la parte de la cesión de la parcela.



“Con esta operación, o Goberno local busca acabar coa política do ‘ti vai facendo’, actuando e reafirmando o seu compromiso coa disciplina urbanística e cos expedientes que estaban olvidados por mandatos exteriores”, añadió Leirós, que recordó que con esta iniciativa se cumple con una antigua reivindicación de los vecinos de Sigrás.



La intervención supondrá la retirada del escombro y la parcela se dejará conforme al rasante preexistente. También se protegerán los elementos públicos afectados por los trabajos.