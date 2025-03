Cambre apela ante la AXI a "un maior consenso e diálogo" en la tramitación de la Vía Ártabra

La alcaldesa, María Pan, defendió ante la Axencia Galega de Infraestruturas la necesidad de adoptar "un maior consenso e diálogo" en la tramitación de la Vía Ártabra. Así lo transmitió la regidora en la reunión con el director de la AXI en la que también estuvieron presentes el concejal de Urbanismo, Obras, Servizos, Transporte e Medio Ambiente, Juan Leirós, y el edil de Alternativa dos Veciños, Manuel Castro Uzal.

En el encuentro, el primero celebrado tras numerosas solicitudes por parte del Concello, desde la AXI se ha dejado clara la intención de continuar promoviendo el enlace en A Gándara, "é dicir, continúan cunha actitude inmobilista, insistindo nesta opción aínda que dous xuíces tumbaron tanto a proposta de trazado como o proxecto construtivo", explica la primera edil. Pan Lesta agradece que se haya celebrado esta reunión "reiterada en múltiples ocasións, pero desde Cambre seguimos defendendo a necesidade de sentarse cos concellos afectados por esta infraestrutura e propor tres alternativas de trazado, tal e como marca a lei nestes casos".

El Concello lleva años defendiendo una Vía Ártabra con enlace en Catro Camiños (Cecebre) y libre de peajes. Una propuesta que la AXI rechazó arguyendo que no obtendría el visto bueno por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. No obstante, tal y como apuntó la regidora, desde el Ministerio no han emitido "ningún informe no que se indique a inviabilidade desta proposta" y considera que "este é o momento, precisamente, de estudar as opcións posibles, valorando tres alternativas e contando, para iso, con todos os axentes implicados".

La primera edil considera que este "é o momento propicio para manter un encontro no que haxa representantes de todos os concellos e da Xunta de Galicia e no que se poñan enriba da mesa todas as opcións posibles para, a continuación, remitirllas ao Ministerio para o seu estudo e informe".

Lucha histórica del Concello

Tal y como el gobierno local lleva años defendiendo, la Vía Ártabra debería concebirse en torno a los siguientes ejes:

Cohesión social: en primer lugar, tal y como reflejaba el Plan Sectorial de 2004, la Vía Ártabra se concebía como una carretera libre de peajes y con conexión en Cuatro Caminos. No obstante, el enlace en A Gándara beneficiaría a unos pocos concellos de la zona norte del área metropolitana.

Medioambiental: el gobierno local incidió, en múltiples ocasiones, en el aspecto medioambiental en la tramitación de la Vía Ártabra. El proyecto autonómico tendría un enorme impacto ambiental, no solo sobre el humedal de A Gándara, sino también sobre la ría de O Burgo.

Dinamización empresarial: el trazado planteado por la Xunta aislaría a Cambre con respecto al resto de municipios del área metropolitana. La opción propuesta por el Concello mejoraría la actividad de los polígonos de la zona y favorecería la creación de actividad y empleo. El gobierno local lleva años defendiendo que “non ten sentido unha Vía Ártabra que non conecte coa A-6, funcionando como nexo de unión entre os polígonos da comarca e mesmo co Porto Exterior”.

Vial 11-17

Otra de las cuestiones que se abordaron durante el encuentro fue la ejecución del Vial 11-17, una estructura que resolvería, en gran medida, los problemas de tráfico que se producen en Costa da Tapia y que mejoraría, además, la movilidad en toda la comarca. En su momento, el Concello había presentado una alegación al proyecto por el impacto que la ejecución de esta vía tendría para los regatos de San Pedro y San Marcos.

En este sentido, desde el Concello se señalaba que, en cumplimiento con el Plan de Ordenación del Litoral, en el que se indicaba que la infraestructura tenía que garantizar la continuidad de los corredores ecológicos. Como alternativa a la pantalla que se planteaba en el proyecto, el Concello planteó sustituir este elemento por unos pivotes. Durante el encuentro, la regidora confirmó que el gobierno local apoyará la propuesta del Vial 11-17 si se realiza esta modificación en el proyecto.