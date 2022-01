El BNG solicitó hace dos meses al Gobierno la rotonda de O Temple

El BNG salió al paso de la solicitud del alcalde de Cambre de crear una rotonda en la salida de la AP-9 en O Temple para aliviar los atascos derivados de las obras de la N-VI para aclarar que hace más de dos meses que el diputado nacionalista Néstor Rego trasladó esa misma propuesta al Gobierno del Estado.





En concreto, lo hizo el 5 de novembro de 2021, “e fixoó nada máis e nada menos que como unha emenda” a los Presupuestos Generales del Estado. “Así, ademáis de achegar a proposta ao goberno estatal, Néstor Rego abría a porta a negociar o voto favorábel ás contas do estado por parte do BNG a cambio de actuacións como a creación da rotonda no Temple”, continúa el BNG.





Los nacionalistas solicitaban una partida de 200.000 euros para la actuación y hacían hincapié en los aspectos positivos que para el tránsito, tanto rodado como peatonal “tería unha actuación que, como especificaba Néstor Rego na emenda, permitiría a moitos vehículos non ter que atravesar o núcleo urbano do Temple nas súas entradas e saídas coa AP-9”.





Con todo, para el BNG no solo llama la atención la “atitude patrimonialista do alcalde coa proposta de rotonda”, sino el compromiso del Gobierno a estudiarla, cuando en su día rechazó la enmienda.