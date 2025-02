Samede, un singular “entroido de aldea” y el único tradicional de As Mariñas

Es la única mascarada tradicional de As Mariñas. Un ‘rara avis’ que superó silencios y obsesiones para volver con entusiasmo como emblema de una comarca asediada por las modas y el abandono de las aldeas; como la ‘resistencia’ de una tradición que en su momento se vivió con emoción en cada rincón de la comarca de Betanzos. “Había Entroido en todas as aldeas, pero o de Samede tiña unhas características especiais”, explica Emi Cagiao, una de las artífices de su ‘resurrección’, durante su intervención en las Conversas do Lar de Unta.



Entre esas singularidades están los ‘danzantes’, encargados de interpretar la ‘muiñeira cruzada’ el Luns de Entroido. Según las averiguaciones de estos últimos años, “esta danza era un ritual e só a bailaban mozos e mozas en idade de casar, que non ían disfrazados, senón vestidos dunha determinada maneira, con mantóns de Manila...”, explica Cagiao.



En el origen, la investigación de unos niños y la curiosidad de la madre de uno de ellos que, por encargo de la escuela, se adentraron en la memoria colectiva de San Xulián de Vigo, en los recuerdos de los que vivieron celebraciones, las extrañaron y a punto estuvieron de olvidarlas, hasta que irrumpió Emi Cagiao.

Muiñeira

Las actividades del Entroido de Samede, que comenzó el pasado 9 de febrero encaramando al árbol más alto el meco del Policarpio –“este ano vestido de bonito, no cruce do Pinche”, aclaran los organizadores– se concentrarán en el día 9 de marzo, el denominado ‘Domingo de Piñata’, con un desfile entre la capilla y el campo que comenzará a mediodía, y con las interpretaciones de la ‘muiñeiriña’ (13.00) y la ‘muiñeira cruzada’, seguida de comida (14.30). Lo hacen así para no coincidir con otras citas, “para que a xente acabe celebrando en Samede”.



Después, en horario vespertino, sesión de humor desde las 16.30 con la irónica representación del entierro del mismo Policarpio, y a las 17.30 horas, ‘foliada’ para todos, a la que se puede acudir con un instrumento para unirse a la celebración entre “vixigueiros, farandulos, bonitos y carolos”, algunas de las estrellas de una cita que han dado a conocer en casi toda Europa. “Estamos moi orgullosos de que 27 veciños dispoñan do seu tempo e os seus cartos, porque non recibimos axudas de ningunha institución, para dar a coñecer este patrimonio inmaterial de Paderne, das Mariñas e de Galicia”.



La difusión está centrada en los centros educativos de la comarca y de A Coruña, pero también se desplazaron a otros territorios de la Unión Europea. En 2024 estuvieron en Italia, en A Maimone de Samugheo, una de las celebraciones más significativas de Cerdeña. También acudieron al FIMI de Portugal y al encuentro que citó en Santiago de Compostela a todos los carnavales de Galicia.



Este año desfilaron con unos 12.000 ‘mascarados’ de más de un centenar de delegaciones de todo el mundo por la ciudad de Pernik, en el oeste de Bulgaria, en el marco del Surva, el evento de invierno más importante del continente, una muestra única de casi siete decenios de historia que sumerge a asistentes y visitantes en las antiguas costumbres del este de Europa. “Alí vimos claramente que os elementos son comúns en todo o continente, unha exaltación da natureza...”, explica la divulgadora, convencida de la relevancia histórica del Entroido.



El nacimiento de estas celebraciones se remonta al siglo XIX, pero que detuvo desde 1961.

Defensa

Los organizadores consideran que el Entroido de Samede debería tener consideración de “interés cultural e non turístico” para “cuidalo e mimalo para protexelo e defendelo como patrimonio que é”, comentó también Emi Cagiao.



Así, otra de las singularidades de esta celebración tradicional es que se visten “co que se ten na casa”, con ropas de los desvanes y los arcones; que no se disfrazan, sino que se visten para vivir una experiencia única heredada de los ancestros y compartir una tradición recuperada en 2015 en el corazón de As Mariñas.