Reportaje | En Corpus Christi y ante el ‘castillo’: la exclusiva de la Danza dos Xastres de Betanzos

Una vez al año en el interior de la iglesia de Santiago. El Jueves de Corpus Christi delante del 'castillo' del Santísimo Sacramento. Una concesión al Gremio de Xastres o Alfaiates que la Escola Municipal de Folclore (EMuF) de Betanzos recuperó en 2018 tras más de ochenta años sin representarse dentro del templo, lo que supuso toda una revolución en las celebraciones, sesenta días después de la Pascua.



Las danzas gremiales son una de las singularidades de Betanzos. La ciudad conserva cuatro de las de las cinco asociaciones existentes en la Edad Media: Mariñeros, Xastres, Labradores y Zapateiros. No existe otro caso en Galicia.



El Gremio de Xastres o de Alfaiates seguía en importancia al de Marineros. Según consta en documentación de la época, existía en 1200, aunque de sus orígenes no constan detalles, solo que era especialmente numeroso, de acuerdo al Libro de los Alfayates, de 1471. Como los demás, estaban obligados a acudir a la Función del Voto a San Roque. Al miembro que no acudiese sin causa justificada se le imponía una “multa de cien ducados”, según recogen distintas crónicas, sobre la base de los estudios de Francisco Vales Villamarín.

El 13 de febrero de 2019, coincidiendo con la apertura oficial de los actos institucionales del ‘800 Aniversario de Betanzos’, en los que se conmemoró el traslado de la villa desde Tiobre al antiguo Castro de Untia, alumnos de la EMuF representaron esta danza, cuya indumentaria es posterior a la propia coreografía, en la plaza de la Constitución. La víspera del Día de Galicia de ese mismo año, compartieron escenario por primera vez desde 1901. Un momento histórico, cargado de emoción para muchos de los que asistieron al acontecimiento, que volverá a repetirse en unas semanas, con motivo del XXV Aniversario de la Feira Franca Medieval de Betanzos.



En los años 80 y 90, la extinta Agrupación Pasiño a Pasiño se propuso recuperar las danzas y el vestuario de Xastres y Zapateiros. Las representó en la ciudad, e incluso se desplazaron a Francia. Antes, en 1966 y 1969, la OJE (Organización Juvenil Española) de Betanzos había conseguido recuperar las de Labradores y Mariñeiros.



La primera, con el ‘auxilio’ del célebre gaiteiro O Cafú que, con 82 años, recordaba la música y los pasos, y no dudó en unirse a la causa emprendida por el actual cronista, José Núñez-Varela. En una entrevista publicada en aquellos años pide a los chicos “que se fixen do ‘punto’ da gaita e, ao mesmo tempo, o golpe do pé, pois aínda se escapan algo os pés...” Con la de Os Mariñeiros se impuso en el Certamen Nacional de Cultura celebrado en Ávila en 1970.



Ahora es el colectivo Xóvenes do Pobo que, desde A Ribeira, con sus escuelas para niños, vela por salvaguardar la Danza de Mariñeiros ou Mareantes, convertida en uno de los emblemas del 'betanceirismo', y la de Labradores.