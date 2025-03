La oposición suspende la acción de Barral, que apela a todos ellos a “defender” Betanzos “por enriba das siglas”

Debate sobre el estado del municipio en Betanzos. El primero de su historia, convocado a solicitud del Partido Popular y celebrado en sesión extraordinaria, con turnos para la oposición y tres intervenciones de la alcaldesa, María Barral. Esta abrió su exposición inicial, que se alargó casi noventa minutos, abordando lo ocurrido la misma tarde del 28 de mayo de 2023. Entonces, mientras los vecinos acudían a los centros de votación, ella misma recibió un aviso de la Dirección Xeral de Saúde Pública alertando de varios casos de gastroenteritis detectados en solo unos días en el PAC de O Carregal.

La conocida como crisis del agua marcó el inicio del mandato 2023-2027. La exposición de la mandataria se cerró más de tres horas más tarde reivindicando la cohesión de su equipo, de los seis ediles socialistas que conforman el Gobierno de Betanzos, apelando a toda la oposición a “defender esta cidade sempre”, en todos los escenarios y por encima de cualquier sigla, y agradeciendo la dedicación del personal de los distintos departamentos del Ayuntamiento de Betanzos.



La situación económica, el abandono del casco histórico y los constantes incumplimientos por parte de los actuales dirigentes centraron los discursos de la oposición, que convirtieron la sesión en una enmienda a la totalidad al Gobierno del PSOE. Un suspenso a dos años “sin modelo de cidade, cun concello intervido de facto polo Estado, un Grupo Socialista sen ideas e esgotado e un PP instalado no ‘canto peor, mellor’ e na mentira”, espetó la nacionalista Vanessa Rey.



La exposición del BNG enervó especialmente a los conservadores, que cuestionaron los reproches de los nacionalistas: “Vostedes sempre se poñen de perfil, e así o fixeron no plan de axuste”, sostuvo la número uno del Partido Popular, Cecilia Vázquez.



Barral, que no evitó abordar la cuestión económica –la calificó de “delicada” por la retención mensual en los tributos estatales que establece el plan de ajuste– desgranó cuáles son los retos establecidos por el Gobierno del PSOE. Uno es la recuperación del patrimonio, con el casco histórico en el centro de las acciones, como “corazón” y motor económico y tres “axentes” para impulsar su recuperación: los titulares de las viviendas; la Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos.

Retención

La retención mensual, de acuerdo con las cifras aportadas por Diego Fernández, que intervino en representación del Grupo Socialista, asciende a “133.536,56 euros” durante dos años, detalló el edil de Economía y Hacienda.



En cuanto al área monumental, sostuvo que “temos un proxecto para o casco histórico que estamos desenvolvendo coa inestimable axuda de Europa”.



En este apartado, se detuvo en las actuaciones que, a través de estas inversiones, acomete el municipio: la rehabilitación del mercado y las acciones vinculadas al comercio sostenible, con la creación de dos áreas verdes y de ocio; la “controvertida unificación do mobiliario” y la ordenación del tráfico apostando por el ciudadano en detrimento de los coches y ‘ampliando’ el casco antiguo hasta la plaza de Galicia. “Nunca antes un Goberno investiu cinco millóns no casco histórico”, atajó Fernández.



Las actuaciones en el centro histórico continuarán con acciones de turismo sostenible, donde se enmarca la rehabilitación de la antigua cárcel y actual sede de la Policía Local de Betanzos.



“Outro dos piares fundamentais será la recuperación do Parque do Pasatempo”. Así, habló de una obra que, aunque avanza, no lo hace con agilidad por sus características; de una intervención de enorme envergadura en todos sus aspectos “polo investimento millonario que require e pola súa complexidade técnica e construtiva”, pero se mostró convencida de que se acabará recuperando y para ello “seguirei chamando a todas as portas, ás das distintas administracións, incluso ao Goberno de España”.

Además incidió en otras dos obras realizadas en este mandato, en Donas y en el Museo das Mariñas, y adelantó el inicio inminente de las obras de Doña Águeda, Jesús García Naveira, A Condesa y Bellavista.



En cuanto a los servicios, destacó el incremento de los mantenimientos, de las calles y de la red de vías “e non só nas municipais”; desgranó la actividad en Servicios Sociales y alabó las acciones en Igualdad reiterando el compromiso de un CIM en 2025.

Intervenciones

Desde el Partido Popular, Cecilia Vázquez aseguró que los populares “intentamos traer alternativas e propostas, moitas trasladadas antes a nós polos veciños”, en beneficio de Betanzos. Por contra, acusó al PSOE de estar de espaldas a la ciudad y señalar a los vecinos: “Non podemos tolerar que, porque alguén comparta a nosa ideoloxía, se lle coarte a súa liberdade de expresión”.

Vanessa Rey, en representación del BNG, aseguró que apoyaron la investidura de la alcaldesa socialista pero “non demos un cheque en branco ao PSOE”. “De momento, os veciños non nos deron a confianza para gobernar pero temos claro que todos os que nos votaron non o fixeron para que gobernase a dereita”, reiteró Rey.

La edil nacionalista respondía así a la invitación del representante no adscrito Pablo Villaverde, quien llegó a proponer al BNG negociar con la derecha (no adscritos y PP) una moción de censura acusando a los nacionalistas de anteponer su formación a Betanzos. “Esta cidade necesita un cambio, unha alternativa seria” señaló dejando entrever la idea de iniciar una nueva ‘aventura’ política tras su salida del PP o su regreso a la formación que encabeza Cecilia Vázquez.



Cecilia Vázquez (PP): "Nós intentamos aportar,

traer propostas para Betanzos

Vanessa Rey (BNG): "Apoiamos a investidura,

pero non demos cheque en branco ao PSOE”

Pablo Villaverde (No Adscritos): “Está claro que Betanzos

necesita un cambio, unha alternativa seria”