Infesta ve insuficiente la mejora de la vía de Betanzos a Mesón do Vento

“Esta obra contempla o arranxo da rotonda do Norte pero non o problema xeral de seguridade vial”, dicen fuentes de la entidad vecinal Infesta non se contamina al respecto de los trabajos de mejora que la Xunta inició esta misma semana en la vía AC-542, que enlaza la ciudad de Betanzos y Mesón do Vento, a través del municipio. Así, considera insuficiente una actuación que contempla la rehabilitación del firme de la calzada, adecuándolo a las necesidades funcionales y de durabilidad.



Los vecinos de este núcleo brigantino de la parroquia de Requián, para solventar el mencionado problema, ven más adecuado un proyecto que, según ellos, saldrá a exposición pública en los próximos días. Este incluye la ampliación de la curva sobre la vía del tren, la construcción de arcenes y aceras, la mejora de los accesos a la AC-542, la instalación de señalética y la limitación de la velocidad en los tramos urbanos. Para que sea una realidad será necesario invertir dos millones de euros y requerirá que se lleven a cabo una serie de expropiaciones de terrenos.



Cabe señalar que la delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada de técnicos del Gobierno autonómico y de la empresa Canarga, fue la encargada de anunciar el comienzo de los trabajos el pasado martes, día 27, e indicó que la actuación en la vía forma parte del contrato de acondicionamiento de la capa de rodadura en un total de cinco vías ubicadas en ocho municipios de la provincia coruñesa, con una inversión superior a los dos millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la funcionalidad de las carreteras que discurren por los ayuntamientos de Oza-Cesuras, Curtis, Oleiros, Sada, Cambre, Betanzos y Abegondo.



Críticas



Tampoco el Gobierno local de Betanzos, uno de los principales afectados por la mejora, parece estar plenamente satisfecho con esta iniciativa de la Xunta. El pasado miércoles, día 28, emitió un comunicado en el que expresaba su malestar por no haber sido informado directamente de que se iban a iniciar las obras.

“Lamento que los trabajos comenzasen sin previo aviso y sin que pudiésemos alertar o avisar a los usuarios de esta vía de los más que posibles problemas de tráfico que se podían ocasionar, como así ha sido, con retenciones importantes y el malestar, lógico, de conductores”, dijo la alcaldesa, María Barral, al tiempo que aseguró que se mantendrá atenta para que la obra cumpla todos los objetivos del proyecto.



Recordó que se trata de una vía con una alta densidad de tráfico, con lo que cualquier actuación sobre ella tiene un impacto: “Si encima no se avisa con antelación, es lógico el enfado de los usuarios, enfado que compartimos desde el Ayuntamiento y que también hemos trasladado a la Xunta como administración responsable de la vía”.