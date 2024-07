Más de doscientos voluntarios recrean en Betanzos “a mellor feira franca medieval do mundo”

‘A mellor feira franca medieval do mundo’. Si la hipérbole portuguesa tiene fama universal os seus irmaos galegos no le van a la zaga. La alcaldesa de Betanzos, María Barral, calificó la recreación histórica, que se celebrará entre los días 11 y 14, de referente para todas las que se celebran a nivel terráqueo. No existen todavía evidencias que se lleven a cabo escenificaciones en el resto de la Vía Láctea.



Sea el calificativo desmesurado o no, lo indudable es que el certamen cumple sus ‘bodas de oro’ y solo por eso puede explicarse el grandilocuente comentario de la regidora.



“Sen dúbida, non hai mellor lugar para revivir a historia, como podedes ver, que as rúas empedradas que nos rodean neste casco histórico; decorado de forma especial para a ocasión, despois de colocar máis de sete kilómetros de teas, máis de 130 postos de venda de produto, e unha sucesión de representación de escenas teatrais da historia de Betanzos que xunto aos propios betanceiros que estes días vistirémonos de época daremos á feira ese compoñente que a fai única e que esperta admiración noutros moitos lugares”, dijo Barral, al tiempo que agradeció la colaboración desinteresada de más de doscientas personas durante los cuatro días de festejos.



Programación



La alcaldesa, respecto a la programación, desveló que la apertura de los puestos tendrá lugar a las 18.00 horas del jueves. Esto dará paso a una representación que solo se puede contemplar en Betanzos como son las danzas gremiales de marineros, sastres, labriegos y zapateros. Previamente, el miércoles, día 10, la iglesia de Santa María do Azougue acogerá, a las 20.30, la interpretación de la obra poética ‘O tratado dos meses’, de Bonvensn de la Riva, por parte del grupo Noite Bohemia.



El pregón, que será leído el viernes, 12, correrá a cargo de una persona muy vinculada con la ciudad como es su cronista oficial, José Raimundo Núñez Lendoiro. La feria volverá a incluir en su programa las escenas más tradicionales: la entrada del señor de Andrade; la carrera de toneles, que este año cambia su ubicación para la plaza de O Campo; la batalla das figueiras; la revolta irmandiña; la expulsión de los leprosos, además del tradicional torneo medieval. La recreación contará con más de 130 puestos repartidos por todo el casco antiguo. Este año se amplía a la rúa Travesa.



“Dos 130 postos, 25 corresponden a asociacións de Betanzos que o Concello lles cede un espazo despois de recibir 365 peticións, polo que novamente houbo que facer unha selección, valorando a traxectoria de cada profesional así como o cumprimento, en caso de participar en edicións anteriores, do regulamento que esixe o Concello para participar no certame”, añadió María Barral.

Seguridad ciudadana



Por otra parte, fuentes municipales señalan que respecto a la seguridad ciudadana se mantendrán los dispositivos de tráfico habituales. Comenzarán el jueves, a las 11.00 horas, con el corte de circulación por la plaza de los hermanos García Naveira y los accesos al casco antiguo.



Los residentes de la zona vieja podrán acceder a sus respectivas viviendas a través del arco de A Pontenova. En los dispositivos colaborará la Guardia Civil.