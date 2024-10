La comunidad escolar del Vales Villamarín y su enésima protesta: urgen seis maestros

La comunidad educativa del Francisco Vales Villamarín convocó una nueva concentración para denunciar los recortes sufridos en el centro y solicitar la inmediata incorporación de un maestro de Educación Primaria, uno de inglés, tres especialistas en Pedagogía Terapéutica y uno en Audición y Lenguaje.



Así se lo trasladaron, a través de un escrito, los representantes del ANPA Brigantium a la Consellería de Educación de la Xunta, a cuyos responsables alertaron de las necesidades de un centro que, desde el inicio de curso hasta mediados de octubre, tramitó 37 nuevas matrículas, “a maiores das que poidan xurdir durante o curso”, hasta el verano de 2025.

Unidad

El acto, secundado tanto por el PSOE como por el BNG, se celebró en la plaza de García Irmáns. Allí, la alcaldesa, María Barral, confirmó el respaldo del Ayuntamiento de Betanzos a toda la comunidad educativa del Vales Villamarín por un “ensino público de calidade”; para decir “basta xa aos recortes en educación” y exigir “o ensino que merece Betanzos”.



En la sesión ordinaria del martes 29 de octubre, los socialistas defenderán una moción para exigir a la Xunta que se acometan cuanto antes las obras que siguen pendientes en el centro y que se cubran las plazas de profesor necesarias para 2024-25.

“O PP de Betanzos rexeitou en pleno pedir á Xunta melloras educativas para o colexio, e falou fai varias semanas que se deixase traballar á Xunta. Cal foi o resultado? Que todo segue igual”, detalló la alcaldesa antes de volver a denunciar “falta de profesores” y que “non se executan as obras que dende fai anos veñense reclamando… Entendo e comprendo a postura da comunidade educativa, que están cansos de falsas promesas, de escoitar que se van a arranxar as cousas e que todo sigue igual, e aínda por encima padecen os recortes no profesorado, que agravan aínda máis a situación”, expuso Barral.