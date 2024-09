Comienzan los desbroces por vía subsidiaria: el Ayuntamiento de Betanzos interviene en Los Ángeles

Betanzos recurrió a la vía subsidiara para la limpieza de diversas fincas particulares situadas en el casco urbano y, para empezar, está actuando en Los Ángeles, entre las viviendas y el río Mandeo.

Estas actuaciones se extenderán a la avenida de Jesús García Naveira, Rollo o Saavedra Meneses. En todos los casos son terrenos que los propietarios no limpiaron ni desbrozaron, como es su obligación, y están próximos a viviendas, en los que “se actuará de forma subsidiara después de todo un largo proceso de trámites administrativos y que desde hace años generan problemas de convivencia”, indicaron desde Obras.



El desbroce de terrenos también se realizará en la zona rural, en fincas que incumplen la orden de limpieza de maleza y arbustos en una franja de seguridad de 50 metros.



Betanzos tiene más de 700 expedientes con órdenes de desbroce, que si no cumplen pueden ser sancionados o exigirles el abono de las tareas subsidiarias: “Hay muchos vecinos perjudicados por la proximidad a sus viviendas de esas fincas sin limpiar y que no comprenden que no se pueda actuar más rápidamente por parte de la administración pero no podemos entrar en propiedades privadas a la ligera”, señaló el edil Andrés Hermida.