El bypass de Betanzos: 1,6 kilómetros y dos viaductos para unir dos líneas

Más de veinte años de análisis, alternativas y tramitaciones para que el tren entre A Coruña y Ferrol comience a adaptarse a la realidad del siglo XXI. Cuando menos, en cuanto a duración, que apenas ha cambiado desde la inauguración de ‘El Ramalillo’, el tramo de Betanzos a la ciudad naval impulsado por motivos estratégicos, para asegurar el abastecimiento del Arsenal de Ferrol, y que se abrió en 1913.



El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expone desde hace unos días el estudio informativo para diseñar el ramal de conexión entre las líneas de ancho ibérico León-A Coruña y Betanzos Infesta-Ferrol. La intención es eliminar la ahora necesaria inversión del sentido de la marcha en O Norte (Infesta) para los trenes que circulan entre A Coruña y Ferrol. Una maniobra de marcha atrás que exige unos cuatro minutos de detención en la Estación de Betanzos-Infesta.



El territorio afectado por el estudio está en los términos municipales de Betanzos y Bergondo. La conexión se extenderá 1,6 kilómetros aproximadamente y contará con dos viaductos, uno de 36 metros y el otro de 873. La inversión prevista supera los 28 millones, de acuerdo con la información incluida en la memoria del estudio que expone Transportes y Movilidad Sostebible.



Además, en el documento se indica que el nuevo ramal está diseñado esencialmente para transporte de viajeros ya que actualmente no se contemplan tráficos de mercancías en el itinerario A Coruña- Ferrol. No obstante, no se descartan más adelante desde el Puerto de Ferrol.



Las obras más relevantes en cuanto a complicación y coste, son las estructuras, en especial el viaducto sobre la Nacional-VI y el regato de Callou, que acapara más de la mitad del presupuesto de la actuación que propone la Administración del Estado.



“Agora quedaría a seguinte fase, que é a mellora do trazado entre Betanzos e Ferrol para permitir que a conexión ferroviaria sexa a que todos desexamos”, señaló el secretario xeral del PSdeG de la Provincia de A Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro.

Compromiso

El también diputado provincial y alcalde de Pontedeume destacó que el Gobierno de España “está comprometido” con la comarca, como evidencia el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de “la disposición pública de la creación del bypass de Betanzos, que va a permitir la conexión directa del trazado ferroviario de A Coruña con Ferrol”.



En su opinión, este es un primer paso para mejorar “este trazado que venimos demandando a lo largo de muchos años, cuando gobernaba el Partido Popular y lo seguimos demandando cuando gobierna el Partido Socialista”.



En su intervención, puso en valor la inversión, que supera los “28,5 millones de euros para la creación del bypass” de Betanzos. Una actuación que contempla la construcción de dos viaductos” y que supondrá “reducir los plazos de tiempo para realizar esa ruta entre A Coruña y Ferrol”.