Betanzos ordena actuar en ‘A Fábrica da Luz’ para apurar su consolidación

La autorización exige la limpieza, corte y retirada de la biomasa vegetal existente en el interior de la parcela, contigua al río Mandeo y a la avenida de A Coruña (Ponte Nova) así como la que invade las construcciones tanto “lindeiras como propias do predio”. También insta a realizar una “correcta delimitación do punto de acceso á finca, co fin de evitar a entrada de persoas alleas ao seu interior”, como ocurrió en alguna ocasión.