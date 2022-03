Rusia gana esta batalla y Ucrania no entrará en la OTAN

Bofetada de realidad para Ucrania, que tras una reunión de su presidente con altos mandos militares de la Alianza tiene que asumir que no va a entrar en la OTAN. Tal y como Rusia quería. Punto para los malos. El propio Zelenski se ha encargado de comunicárselo a sus ciudadanos, incluyendo un mensaje de aliento y una llamada a mantener los esfuerzos para contener la ofensiva rusa por sus propios medios. Aunque no pierde la esperanza de que Occidente, especialmente los países mas próximos a su frontera, aumenten su ayuda de aquí a mayo, que es cuando calcula el Gobierno que terminará el conflicto en el peor de los casos. Con un sorprendente optimismo, cree que para entonces habrán fracasado los intentos de invasión por tierra y por aire y será el momento de que Rusia lance misiles y, a continuación, negocie definitivamente la paz. A lo mejor ese entusiasmo viene por el hecho de que Putin no vaya a contar con el apoyo militar de China. Siempre que eso que ha dicho de que “es un país amistoso para el pueblo ucraniano” sea verdad, claro.