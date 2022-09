Una feria de empleo en vísperas del “invierno durísimo” que viene

Winter is coming, o sea, el invierno se acerca. Y no será un invierno cualquiera como ya nos advirtió la ministra Margarita Robles anunciándonos, en plena ola de calor, que se avecinaba “un invierno durísimo”. Vamos, que el de la serie televisiva Juego de Tronos va a quedarse precisamente en eso, en un juego de niños comparado con la que se nos viene encima. Por tanto, además de disponer de buenas prendas de abrigo también habrá que poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que las familias dispongan de recursos económicos con los que afrontar la subida de precios generalizada y en ello está Vilagarcía con la promoción de una Feira de Emprego que, como no podía ser de otro modo, tiene gran éxito.