El diálogo es la única vía para resolver los conflictos vecinales

“Hemos dialogado, hay cambios en el proyecto y me sentaré con ellos”, ha sentenciado la regidora, a preguntas de los periodistas, en las que ha incidido en que se trata de un barrio que lleva “muchos años sin inversiones”. “Se les ha explicado la obra y aceptamos sugerencias”, dijo la alcaldesa Inés Rey, quien anunció que “hay cambios en la ejecución de la obra” y que está dispuesta a mantener conversación con los vecinos de las Casas de Franco, que en los ultimos días han salido a protestar por las obras de ‘humanización’. Un conflicto abierto y que puede seguir en el caso de que el Ayuntamiento no cumpla con la promesa de revisar el proyecto que, según los vecinos, no se ajusta a lo hablado inicialmente.