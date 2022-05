Los socialistas de Arteixo piden homogeneizar los nombres del callejero local

El grupo municipal socialista de Arteixo pedirá al Ayuntamiento que inicie los trámites pertinentes para homogeneizar los nombres del callejero municipal entre las distintas administraciones y los servicios de GPS, con una denominación correcta y unánime de las calles, parroquias y lugares.





“Dende os comezos da venda por catálogo ata as grandes plataformas de comercio dixital, un dos éxitos deste sistema é a comodidade de recibir as compras no domicilio, pero en Arteixo existe unha multiplicidade de nomes que inflúen tamén na xeolocalización que ofrecen as aplicacións informáticas, polo que é necesario revisar o rueiro para unificar a nomenclatura e evitar posibles confusións”, apuntan desde el PSOE local en un comunicado.