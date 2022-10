Arteixo ‘vuelve’ a las escuelas para evocar la infancia de la mano de la Feira Histórica 1900

La música y los títeres al servicio de los niños, ‘estrellas’ únicas de la Feira Histórica de Arteixo 1900. La muestra abrió este viernes con la idea de evocar "as escolas, os xogos e divertimentos da época, as cancións, os xoguetes e espazos lúdicos segundo a clase social, e os traballos e tarefas que se lles destinaba á rapazada", comentaron los organizadores, convencidos de la alegría que para muchos vecinos supone, aunque sea por unos días, estar ‘De Volta á Infancia’.





Esta año, las actividades, que continuarán hasta mañana, se complementan con el Mercado de la Cosecha de Hijos de Rivera, instalado en el campo de la iglesia para dar a conocer algunas iniciativas de éxito desarrolladas en el rural, como los quesos de autor de Cortes de Muar, la avicultura tradicional de Galo Celta, el aprovechamiento del sabugueiro (saúco) de Carabuñas, los postres artesanales de Versos o la creatividad culinaria de A Castrexa. Todos ofrecen degustaciones y hasta talleres con sus productos en el marco de Arteixo 1900.

La colaboración de Corporación Hijos de Rivera en la Feira Histórica 2022 se materializa además a través del Escenario Estrella Galicia que estará situado en la plaza del Balneario. Un espacio por el que pasarán artistas internacionales como Stompy Seven Jass Band, Clarence Bekker Band, Carla Green and the Demons, Macheta Supah Band o DJ Panko.





El evento se reanuda este sábado a las 10.00 horas con la música de Triskel animando las calles, los ‘Xogos Tradicionais’ y el taller de camisetas ‘Cousas de Nenos’. Además, se celebrará una nueva edición del Encontro da AC Palilleiras e Punto, campeonatos de brisca y de tute entre asociaciones y hasta una inauguración oficial, a mediodía, con el acompañamiento de la Agrupación Emilia Pardo Bazán.





Además, el Grupo de Maiores de A Baiuca recreará un aula de una escuela en 1900 y, de noche, tras una tarde cargada de actividad y animación musical y de calle, se volverá a celebrar la Cea Baile 1900 con la actuación de Frik Fidalgo y 4 en Línea.





Durante los tres días, el comercio arteixano cuenta con un servicio de alquiler de trajes de época, los propios de 1900. 