Arteixo modifica la ordenanza de plusvalía para “seguir bonificando a los vecinos”

La Concejalía de Economía y Hacienda de Arteixo lleva al pleno del jueves una modificación de la ordenanza fiscal sobre la plusvalía para adaptarla al decreto del Gobierno del noviembre pasado y, con ello, “seguir bonificando a los vecinos”, sostienen.



Apuntan que, aunque el municipio ya no estaba cobrando las plusvalías cuando el transmisor no vendía un inmueble por más dinero de lo que había supuesto su adquisición, hasta ahora el ciudadano tenía que solicitarlo expresamente. A partir de ahora, comentan, “ya se podrá acoger a una figura específica de la ordenanza denominada sujeto no adscrito a la plusvalía, de forma automática en la declaración de la transmisión del inmueble que se hace habitualmente”.



Este cambio supondrá también una modificación en el cálculo del impuesto en el que sí exista una plusvalía por pagar debido a que ha habido una ganancia. En ese caso, el Ayuntamiento aplicará un nuevo tipo de fórmula para calcular la base imponible, siempre la más ventajosa para el ciudadano.



Esto provocará un descenso en la cuantía media del impuesto de plusvalía en Arteixo, una rebaja impositiva que el municipio ya venía aplicando al bonificar al 95% la tasa en caso de mortis causa en todas las propiedades inmobiliarias que se hereden debido a la muerte de un familiar.



Según un estudio administrativo, Arteixo es el único ayuntamiento del área metropolitana de A Coruña (la ciudad incluida) en donde se bonifica todo el caudal hereditario, ya que en el resto de ayuntamientos solo aplican esta bonificación del 95% a la vivienda habitual que se hereda. El año pasado Arteixo bonificó cerca de 800.000 euros a los ciudadanos por este concepto, alegan.