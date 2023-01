Arteixo se felicita por el rechazo de la Xunta a la construcción de un parque eólico en Pedra Queimada

Aunque en la decisión seguro que influyeron las 600 alegaciones que presentó el Ayuntamiento de Arteixo para oponerse a la construcción de un parque eólico en Pedra Queimada, la Xunta se remite al informe del Instituto de Estudos do Territorio (IET) para rechazar el establecimiento de la planta en un núcleo que limita con Carballo y A Laracha y que satisface sobremanera al Gobierno local, que preside Carlos Calvelo.



El Diario Oficial de Galicia, en su edición de ayer, hace público que la Consellería de Medio Ambiente deniega su autorización por el impacto visual que tendría el parque sobre el entorno.



“Os aeroxeradores terán unha incidencia visual alta desde a maior parte da superficie da envolvente de cinco kilómetros, mentres que nun radio de dez kilómetros esta visibilidade manterase alta ao oeste dos aeroxeradores”, apunta la IET, al tiempo que añade que “a incidencia visual sobre os núcleos de poboación máis próximos será alta, destacando a incidencia sobre a vila de Caión”.



Monteagudo

También bastante satisfecho ha quedado el Ejecutivo local arteixán con la decisión de la Xunta de dar luz verde al parque eólico de Monteagudo.



El rechazo inicial de Arteixo a su construcción se debía a la instalación de una línea eléctrica que serviría para evacuar la energía producida por los aerogeneradores. Sin embargo, según fuentes municipales, el proyecto final no contempla esta infraestructura por lo que se da por supuesto que las alegaciones del Ayuntamiento fueron atendidas.



Medio Ambiente, por su parte, autoriza la planta, como señala en el DOG, también en su edición de ayer, “sempre que se cumpra, ademais do recollido no estudo de impacto ambiental e a restante documentación avaliada o condicionado que figura ao longo deste documento, tendo en conta que no caso de que exista contradición entre eles, prevalecerá o disposto nesta DIA”.

Pena Ombra

Por otra parte, la Xunta también ha resuelto rechazar la construcción de otro parque eólico, en este caso, en el núcleo de Pena Ombra, entre los ayuntamientos de Curtis y Sobrado.



La infraestructura, que pretendía llevar a cabo la sociedad Greenalia Wind Power, se compondría de diez aerogeneradores y una torre meteorológica arriostrada de 111 metros de altura total.



La negativa de la Consellería de Medio Ambiente a la infraestructura eléctrica se basa, en esta ocasión, en un informe realizado por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.