Arteixo busca el primer lleno de 2024 en sus playas, en las que invierte casi 800.000 euros

El Ayuntamiento de Arteixo invierte este año cerca de 800.000 euros en sus playas, tanto en servicios de limpieza como en socorrismo y otras actuaciones, pero el verano no ha entrado con fuerza y los arenales no han logrado, ni por asomo, las cifras de otras anualidades. Más allá de los surfistas, habituales en playas como Barrañán, o los alumnos de campamentos, los arenales arteixanos están registrando una baja fluencia debido no solo a la falta de días de sol y calor, sino por la constante presencia del viento del nordés, explican fuentes municipales.



Según el Ejecutivo local, se destinan 87.000 euros a la limpieza diaria de estos enclaves, mientras que el servicio de salvamento se lleva unos 300.000 y los diferentes arreglos en pasarelas, barandillas y otros elementos supera todos los años los 350.000 euros. La superficie total que ocupan los arenales arteixanos asciende a 511.300 metros cuadrados, contando O Reiro, Barrañán, Combouzas, Valcovo, A Hucha, Repibelo, Sabón y los dos de Suevos –O Porto y Area Grande–.

Movimiento de piedras

Por otra parte, el grupo municipal del BNG en Arteixo lamenta que el movimiento de las piedras en Repibelo ha provocado el “tapiado” de la gruta. “Aquí temos o resultado de meter unha ‘retro’ e un dumper na praia de Repibelo (tamén o fixeron en Valcovo)... e vemos como simplemente cambiaron as pedras de sitio tapando a furna, incomprensible”, escribió la agrupación en sus redes.



Además, los nacionalistas preguntan al alcalde, Carlos Calvelo, “canto custaron as bandeiras azuis nas praias de Arteixo”.