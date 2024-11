La Xunta avisa sobre el convenio de transporte: “Se os concellos non firman, non haberá bonificacións”

La Xunta ha reaccionado al anuncio de seis municipios del área coruñesa de no renovar el convenio de transporte debido a que lo consideran “un servizo nefasto” y advierte de que este documento solo se limita a la aplicación de las ventajas tarifarias: “Se os concellos deciden non asinar, a veciñanza desas zonas non contará coas bonificacións, feito do que os alcaldes son sabedores”, avisan desde el Ejecutivo gallego.



Recuerdan que este documento “non ten nada que ver” con la ampliación de líneas o los cambios en las rutas que reclaman los ayuntamientos de Oleiros, Sada, Cambre, Carral, Bergondo y Culleredo, reunidos el pasado jueves para consensuar una serie de demandas que trasladarán a la Xunta y a la empresa concesionaria. “Non estamos dispostos a pagar por un servizo que non se dá”, explicaba el oleirense Ángel García Seoane.



“As prórrogas dos convenios establecen as estimacións das achegas económicas anuais de cada administración, empregando como referencia os custos en 2023 xunto coa evolución do uso dos servizos no primeiro semestre de 2024. De xaneiro a xuño de 2024 a demanda incrementouse un 18% con respecto ao primeiro semestre do ano anterior”, sostiene la Xunta, defendiendo el éxito del servicio de autobuses metropolitanos.



A las quejas de estos seis ayuntamientos del área sobre la impasibilidad autonómica ante las críticas de los usuarios, el Ejecutivo gallego responde que recibe “de maneira continua aos concellos para analizar as demandas que plantexan e que supuxeron máis de 400 modificacións para a mellora do transporte público”. Los alcaldes de Oleiros, Sada, Carral, Cambre, Bergondo y Culleredo afirmaban el jueves que desde 2020 no se convoca la comisión de seguimiento de este servicio y, sobre esto, la Xunta asegura que la fijará antes de la firma de los convenios, “pero non é o foro para plantexar modificacións xenéricas no Plan de Transporte Público de Galicia”.



Los ayuntamientos mencionados manifiestan que solo renovarán el acuerdo –que vence el 9 de diciembre– “se se produce un incremento inmediato de frecuencias nas liñas saturadas e se crean outras novas”. “Os veciños non queren o modelo da Xunta e se firmamos isto seremos cómplices”, comentaba el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, en rueda de prensa el jueves.