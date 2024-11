La Xunta amplía cuatro años más el convenio del transporte metropolitano

El Ayuntamiento de Sada, representado por su alcalde, Benito Portela, trasladó a la comisión aquellas cuestiones que considera “imprescindibles para un correcto funcionamento do transporte público metropolitano”, pero además aportó un documento con todas las propuestas “para a mellora do conxunto dos buses que discorren pola nosa vila, tal e como fora solicitado” en anteriores reuniones con Mobilidade. Así, inciden en la necesidad de “recuperar liñas e frecuencias suprimidas no corredor norte do municipio, o que discorre polas parroquias de Carnoedo e Veigue”, así como establecer los horarios “consensuados coa Plataforma Transporte Público Digno”, con la que la entidad municipal “mantén una colaboración permanente nesta materia” y a la que agradece “o traballo que están a facer en beneficio de toda a veciñanza” de Sada. Asimismo, “como xa fora trasladado en verán”, reclama “a eliminación do intercambiador da Valexa”. Entregó un documento con sus demandas, que se consensuó con los usuarios sadenses

Otras reivindicaciones de Sada pasan por “unha mellora de frecuencias para o corredor central, o máis empregado polos usuarios da nosa vila, e que actualmente implican viaxes dunha hora como mínimo entre Sada e A Coruña”, lo que resulta incompatible con la que se supone alternativa al coche particular, “un reforzo real en horas punta en ambos sentidos” y la creación de un sistema de información en las paradas físicas y en los móviles que permita “coñecer a situación dos autobuses e os tempos aproximados de chegada, de forma que as persoas que vaian empregar o transporte público teña certezas sobre a súa viaxe e os tempos de agarda”, añadió Portela.