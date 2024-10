Sada urge a la Xunta a aclarar cuál es su postura respecto al módulo deportivo de Mondego

El Ayuntamiento de Sada volvió a instar a la Xunta a “clarificar a súa posición respecto do futuro do módulo deportivo de Mondego”. Esta infraestructura, de vital importancia para atender las necesidades deportivas de la ciudadanía sadense, no consiguió el respaldo del Consello Escolar do CEIP Barrié de la Maza, “polo que a decisión final sobre a execución desta infraestrutura está agora en mans da Consellería de Educación”, apuntaron desde el Gobierno de Benito Portela.



En este sentido, los responsables municipales indicaron que, hasta el momento, el Ayuntamiento de Sada ha sido la única administración que, después de todos estos años, puso encima de la mesa los recursos económicos necesarios para construir este módulo deportivo pero, “malia os reiterados intentos do concello por avanzar neste proxecto, seguimos sen recibir resposta ningunha por parte da Consellería de Presidencia, a quen nos diriximos en varias ocasións para solicitar a súa implicación e colaboración”, añadieron antes de aclarar que “estamos a falar dun proxecto que transcendía as necesidades da comunidade educativa do colexio de Infantil e Primaria ó beneficiar ó conxunto dos veciños e veciñas, promovendo a práctica do deporte e mellorando a calidade das instalacións dispoñibles en Sada.



Así, el Gobierno de Portela hace un llamamiento a la Xunta para que atienda las demandas de un municipio que apuesta manifiestamente por los servicios públicos, al tiempo que reitera la disposición del Ayuntamiento de Sada a seguir colaborando confiando “nunha resposta positiva que permita impulsar este proxecto deportivo” de Mondego.