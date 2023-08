Levantan todas las restricciones en Perbes y Marín tras ratificar que el agua es apta para el baño

Los controles realizados el día 2 de agosto en los arenales de la comarca alertaron de niveles elevados de e-coli en las aguas de Marín y Andahío, en Perbes, con lo que se disuadió a los usuarios de bañarse en estas playas del municipio de Miño.

Sin embargo, en los resultados comunicados este martes por el Servizo de Control de Riscos Ambientais/Sanidade Ambiental al Ayuntamiento de Miño “reflíctese que, na análise microbiolóxica realizada na auga de baño das praias de Perbes e Marín, recollida o día 6 de agosto de 2023 atopáronse menos de 500 NPM/100 mL de entreococos intestinais e de 800 de escherichia coli”, informó el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo.



“Estes niveis –aclararon– son aceptables e non supoñen un risco para a saúde dos bañistas”, con lo que se elimina el veto para adentrarse en el mar de Perbes.



En cualquier caso, desde el BNG de Miño instaron a los responsables municipales a aclarar por qué no se adoptaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de los bañistas y por qué no se informó a los vecinos de Miño. “É moi preocupante que a veciñanza e as turistas teñan que enterarse polos medios de comunicación de que a calidade da auga da praia non é apta para o baño”, señaló el edil nacionalista Alberte G. Nicolás.



“Mais –añadió– o que consideramos moi grave é que o municipio non tomase medidas preventivas para garantir a seguridade das bañistas, xa que a praia continuou aberta con total normalidade na xornada de hoxe sen coñecer os resultados da segunda análise do estado das augas, poñendo en perigo a saúde de centos de persoas”, apuntaron también desde el BNG.



Los nacionalistas solicitan al Gobierno de Miño y a la Xunta que colaboren “para atopar as causas do problema e poidan darlle solución” porque “esta non é a primeira vez que se da esta situación”, ya que en agosto de 2016 “a praia tivo que pecharse ao baño por causas similares, polo que podemos intuír que lonxe de solucionarse, o problema persiste”, sentenció Alberte G. Nicolás



Mesa da Ría de Betanzos

Además, el BNG de As Mariñas anunció que volverán incidir en la oportunidad de “unha estratexia conxunta dos concellos da ría de Betanzos e da conca do río Mandeo para a mellora da súa calidade da auga” pues, a pesar de su integración en Red Natura 2000, “os vertidos, tanto das redes de saneamento como industriais seguen a producirse continuamente sen ningunha consecuencia”, señaló la responsable comarcal, Cristina López.



En su propuesta, los nacionalistas instan a los ayuntamientos de la comarca a crear “a Mesa da Ría de Betanzos, na que estean representados colectivos medio ambientais, confrarías, representantes dos concellos e dos diferentes grupos políticos que integran”, apostillaron desde el BNG.