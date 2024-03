El BNG identifica los retos del nuevo mandato autonómico en As Mariñas

El BNG impulsará varias iniciativas en el Parlamento de Galicia en relación con cuestiones “centrais” para As Mariñas. Así, los nacionalistas incidirán en la defensa de la sanidad y la educación, el aumento de las infraestructuras vinculadas a los servicios sociales como un centro de día o una residencia, y el saneamiento de la ría de Betanzos.



Además, en su agenda para este mandato también están la puesta en valor del patrimonio mariñano como el Parque de El Pasatiempo o el casco histórico de Betanzos, así como la situación de los sectores productivos o la oportunidad de ampliar el Polígono de Bergondo.



Todos estos asuntos se abordaron durante un encuentro entre la diputada Mercedes Queixas y los responsables y portavoces del BNG en los ayuntamientos del entorno de As Mariñas.



“Unha liña de traballo fundamental vai ser a loita contra os recortes en servizos públicos esenciais como o ensino, que está causando problemas en moitos centros da nosa comarca coma o CPI Castro Baxoi en Miño”, con recortes de personal y ninguna obra, como explicó la representante nacionalista, que también apuntó a la necesidad de “melloras” en los centros de Betanzos, tanto en el CEIP Vales Villamarín como en los IES de Francisco Aguiar y As Mariñas.



“Tamén imos seguir reclamando o reforzo da Atención Primaria, do servizo de pediatría e do centro de especialidades de Betanzos para acabar co desmantelamento ao que o PP está sometendo o servizo público de saúde”, apostilló Queixas.



En materia de medio ambienta incidirán en “a imprescindíbel aposta por mellorar calidade da auga dos ríos e da ría”, que será “unha das nosas grandes prioridades no traballo político, de feito xa nesta liña xa rexistramos varias iniciativas e seguiremos esixindo un traballo coordinado entre os concellos, a Xunta e o Estado para garantir o saneamento, a depuración e a rexeneración da Ría de Betanzos”.



En cuanto a la actividad industrial y la empleabilidad, el BNG defenderá actuaciones en el Polígono de Bergondo y un estudio para su ampliación, y los sectores agropecuarios y forestal, “as grandes fontes de emprego e riqueza” de los municipios del interior de la comarca de Betanzos.