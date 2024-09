Arteixo presume de costa y materias primas en la primera feria Marexía sobre la economía ‘azul’

El mar es protagonista este fin de semana en Arteixo con la primera edición del evento Marexía: A Mar dá Enerxía, una feria que gira en torno a la economía ‘azul’, la pesca sostenible y la dieta atlántica, entre otros, y que promueve la Federación de Asociacións Empresariais de As Mariñas (FAE), con el apoyo de la Xunta a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) del Golfo Ártabro Sur.



Degustaciones de productos, talleres infantiles, demostraciones de cocina en directo, mesas redondas e incluso sesiones de surf componen el programa de Marexía, que se desarrolla en el Campo da Festa arteixano hasta mañana, incluido. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acompañado de la delegada de la Xunta, Belén do Campo, destacó que el proyecto “afonda nos principios recollidos na Estratexia Galega da Economía Azul ao considerar a sustentabilidade procedente do mar como fonte xeradora de riqueza a través da preservación dos ecosistemas mariños”.



Además, subrayó que se trata de un ámbito “moi transversal onde hai implicadas tanto actividades estreitamente vencelladas ao mar, como a pesca ou o marisqueo, como outras emerxentes relacionadas coas enerxías renovables e a biotecnoloxía azul”.



El evento es una evolución de la acción Maridar ‘Sabor das Mariñas’, llevada a cabo en 2019 y 2020 también por empresarios de As Mariñas.

El mar, protagonista en Arteixo / Javier Alborés

Agenda de este sábado

10.00 horas. Charla ‘A importancia e características da economía azul e os produtos de proximidade’.

11.00 horas. Taller ‘Aprendendo a comer peixe e marisco’.

11.15 horas. Charla ‘Dieta atlántica: o pescado como protagonista’.

12.30 horas. Charla ‘Enerxía azul e novas enerxías limpas’.

13.00 horas. Showcooking.

16.00 horas. Taller de surf y coloquio ‘Leiro Hubo: rede local de puntos de entrega para pequenos produtores e artesáns’.

17.00 horas. Cata ciega de vinos.

17.30 horas. Showcooking.

18.30 horas. Degustación de productos locales.