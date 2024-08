El área de A Coruña y Betanzos creó más de 200 empresas en lo que va de 2024

Las comarcas de A Coruña y Betanzos registraron un total de 219 nuevas sociedades en lo que va de 2024, según los últimos datos de explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). La cifra supone un incremento del 18,3% con respecto a la registrada en el mismo período del año pasado –del 1 de enero al 31 de julio–, lo que da una muestra del potencial industrial en los municipios.



Con Oleiros como punta de lanza, seguido de Culleredo –que adelanta a uno de los ayuntamientos más fuertes económicamente en Galicia, Arteixo–, el área coruñesa se apunta en los primeros siete meses del año 179 nuevas sociedades, de las cuales 52 son oleirenses, 34 surgieron en Culleredo y 27 en el término local arteixano.



En tierras betanceiras –comarca en la que nacieron 40 firmas nuevas– triunfa la capital, con 21 entidades, mientras que Miño, que fue uno de los lugares con un mayor crecimiento empresarial en 2023, muestra la humilde cifra de cuatro sociedades nuevas. Cabe destacar que en el polígono de Teixeiro (Curtis) está prevista la puesta en marcha de cuatro proyectos, declarados prioritarios por la Xunta y relacionados con la sostenibilidad y la economía verde.



Se trata de la planta de cultivo y envasado de arándanos que promueve Berries Passion, la planta producción de proteínas de origen vegetal que prevé instalar In Proteins For All, la que va a desarrollar Greenalia para la producción de fuel verde y la de biometano y fertilizantes de Bioetanol Galicia. En total, suman 360 millones de inversión prevista y la creación de 120 puestos de trabajo, según destacó el Gobierno autonómico el pasado julio.



A Coruña hace años que no alcanza los números de creación de empresas de hace una década. Arteixo y Culleredo tuvieron su mejor cifra en 2014, mientras que la localidad que gobierna Ángel García Seoane se desmarcó de la tendencia y batió en 2021 su récord –81 empresas–. Este fenómeno ocurrió también en la comarca de Betanzos, logrando en 2021 el mayor registro de nuevas sociedades desde que existen datos en el Instituto Galego de Estatística (2012).



Este 2024 apunta a mejorar de forma notable la estadística. En todo 2023 se crearon 254 empresas, mientras que este año en siete meses ya han visto la luz 219.