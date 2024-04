El pleno de Abegondo da luz verde a mejorar las redes de saneamiento

El pleno de Abegondo dio luz verde ayer a la ejecución de diversas mejoras en las redes de saneamiento locales. El alcalde, José Antonio Santiso, indicó que, en breve, el Ayuntamiento acometerá diversas actuaciones que irán en consonancia a las llevadas a cabo a lo largo de los últimos años. Entre ellas, la dotación de red de abastecimiento al lugar de O Asadiño, en la capital del municipio. A esta actuación, hay que sumar la construcción de una depuradora en la parroquia de Cabanas, la instalación de saneamiento en el núcleo de A Fraga, en Limiñón, y en uno de los márgenes de la vía que enlaza Crendes y Orto.



Según fuentes municipales, en O Asadiño, las intervenciones contemplan la instalación de más de mil metros de colector de saneamiento, treinta y ocho pozos de registro y otros mil cuatrocientos metros de abastecimiento. La iniciativa, incluida en el denominado Plan Complementario 2024 de la Diputación, había sido aprobada en el pleno del pasado mes de febrero. Sin embargo, debido a un error técnico, tuvo que ser vuelto a ratificar ayer con el voto favorable del Gobierno local, la abstención del Bloque y el sufragio negativo del Partido Socialista.



La sesión plenaria también se aprovechó para dar el visto bueno a la desestimación del recurso de reposición para la aprobación de la desafección de las plazas de garaje y trasteros de la plaza pública de O Adro. El punto solo contó con el apoyo del equipo de gobierno.



Mociones



El BNG, por su parte, sacó adelante por unanimidad, una moción para acometer medidas de inclusión y accesibilidad en los locales municipales. No salieron aprobadas las otras dos elevadas por el mismo grupo en relación con el 8M y sobre la petición para pedir la declaración de dos árboles en el catálogo de senlleiras. La primera no fue respaldada ni por el Gobierno local ni por el PSOE por considerarse que las solicitudes planteadas no eran de competencia municipal. En cuanto a la de los árboles, el PP votó en contra al no disponerse de las de las autorizaciones correspondientes por parte de los propietarios de las fincas en las que se encuentran ambos ejemplares.



En el turno de ruegos y preguntas, el PSOE preguntó por un recurso contencioso-administrativo presentado por un particular en relación con el PGOM de Abegondo. El alcalde explicó que el vecino solicitaba la inclusión de una parcela del lugar de O Carballal, en la parroquia de Cos, como suelo de núcleo rural.