Yoly Saa | “La música me vale para liberar y saber en qué momento estoy”

Este sábado (19.00 horas), la cantautora pontevedresa Yoly Saa pone el punto final al nuevo ciclo multidisciplinar ‘Marineda Vibes’. Y lo hará estrenando nuevo formato, “ya no voy yo sola en acústico como os tenía acostumbradas ahí en Galicia, vamos en formato más eléctrico”, adelanta la artista.



La cantante asegura que seguirá habiendo “momentos íntimos”, pero también será un concierto un poco más movido y con más ritmo de lo que os tenía acostumbrados”.



Este formato más eléctrico hace que no esté sola en el escenario. “Paso de ser yo sola, que puedo hacer un poco lo que me dé la gana y lo que me fluya en el momento, a estar con dos personas a los lados y, bueno, tenemos que ir más juntitas y tiene que estar todo más pactado”, explica con una sonrisa. “Vengo de hacer muchas giras, yo sola en acústico, y ya tenía ganas de hacer este formato”, apunta, mientras avanza que en los ensayos de los últimos días, “suena bastante increíble”.



En breves, “entre comillas”, la pontevedresa presentará nuevo disco. “Pero aún quedan muchos singles por sacar”, asegura, mientras recuerda que irá sacando singles “a buen ritmo”. “Hay mucho trabajo de sacar singles, trabajarlos durante un mes y pico, sacar otro y esa es la idea, un poco que se vayan viendo las diferentes ‘Yolys’ y la evolución también a nivel sonoro de lo que será el futuro disco”, cuenta.



Con la compañía de Bela Transa y Paula Vegas, esta última que también la acompañará en el concierto, se ha “metido de lleno en la producción”. “Estamos también sentándonos a investigar, a experimentar un poco más”, apunta, que asegura que en las próximas creaciones se podrán ver “nuevas Yolys”, algo que apunta que ya se ve en temas como ‘SN 2020Z’, “que el concepto es diferente, hay sonidos que nunca me había atrevido a investigar hasta ahora, una parte más electrónica, aunque el disco no vaya a ser electrónico, ni mucho menos”. “Osea que vamos a ver un poco esa nueva Yoly, pero también vamos a seguir escuchando a esa Yoly de antes, con la que, evidentemente, sigo conectada”, resume.

Autobiográficos y Benidorm Fest

Una constante en su trabajo es que sus creaciones son autobiográficas. “A mí me vale, no solo para liberar a veces cuando hay rabia o tristeza, sino también para ser consciente de qué me está pasando, porque, a veces, estoy hecha un lío y no sé en qué momento emocional estoy, cojo la guitarra y, de repente, pongo palabras a muchas cosas que no estoy entendiendo”.



Recientemente pasó por el Benidorm Fest, que asegura que, a nivel personal, le sirvió “para crecer a nivel profesional”. “Creo que es una oportunidad genial para artistas que a lo mejor no tenemos la capacidad de hacer conciertos gigantes”.