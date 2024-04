La Xunta permite continuar los trabajos preliminares de siembra de marisco en la ría de O Burgo

Las pruebas para comprobar si la ría está lista para la siembra continuarán una semana más, dado que el pazo para finalizar la obra acaba el día 26. La Cofradía de Mariscadores, preocupada, anuncia que pedirá a la Consellería do Mar que no recepcione la obra hasta que se haga una reunión de la comisión de seguimiento de la ría de O Burgo. También pedirá que no se autorice la siembra hasta que se compruebe el estado de la ría y se solucionen los problemas en los bancos marisqueros.



Desde la Consellería do Mar señalan que a la “inmersión de especies mariñas” que tuvo lugar el martes junto al puente de A Pasaxe se realizó bajo su supervisión, con técnicos suyos en el lugar de los hechos. Hoy y el próximo viernes continuarán las pruebas y cuando finalicen, la empresa deberá remitir a la Xefatura Territorial da Consellería do Mar un informe completo.



Los mariscadores están preocupados por el estado de los bancos. Aseguran que algunos están llenos de piedras, mientras que otras la arena se ha dispuesto en círculos, en vez de apelmazada. En el caso del banco de O Carniceiro, donde se sembró el martes pasado, el 40% ha sido dañado por los trabajos de dragado, precisamente la parte más productiva, denuncian los afectados.



Desde la Conselleira señalan que, entre las condiciones que les han impuesto a la empresa, Acciona, para acceder a la siembra se incluye la de rebajar la cota de este banco. No solo este, sino todas las zonas de siembra deben tener en cuenta los requisitos biológicos de las especies que se van a introducir. Por eso debe realizar en la cotas más bajas, para favorecer su supervivencia.



Necesidad de consenso

Si todo sale bien y resulta que, pese a los temores de los mariscados, la almeja sobrevive en un lecho todavía por asentar, llegará el momento de la siembra. Todavía no estará claro quien lo hará. La Consellería do Mar defiende la “necesidade de consensuar co sector a realización destes traballos” para garantizar su éxito. Pero los mariscadores se han negado a hacerlo a menos que se les garanticen las ayudas que necesitan para sobrevivir hasta que las crías de marisco crezcan y la ría vuelva a ser productiva, lo que puede tardar todavía un año. En esto, ni la Xunta, a pesar de su apoyo, ni el Gobierno central, han ofrecido una solución.



La Cofradía ya recibió ayudas que entregó Madrid, en tanto que promotor del dragado (con fondos europeos) pero no parece dispuesto a renovarlas, y tampoco quiere negociar. Eso se desprende del hecho de que no haya enviado a ningún representante a las reuniones entre la Xunta y mariscadores, que hoy volverán a manifestarse ante la Delegación.



Final del dragado

El miércoles 20 de marzo, se había dado por finalizada las obras de dragado. Fue el delegado gubernamental, Pedro Blanco, el encargado de indicar además que el proyecto de regeneración medioambiental marchaba según lo previsto. Solo falta el acondicionamiento de la ribera, integrada el paseo marítimo de O Burgo.



Para entonces estarán listas 70.000 metros cuadrados de zonas verdes que cubren todo el lodo contaminado que se extrajo del lecho de la ría: 583.000 metros cúbicos de material. Para entonces debería haberse sembrado también la ría de marisco nuevo, según el plan original.